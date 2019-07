¿Va por el sexto? En Italia dicen que Wanda Nara está embarazada

Y como si todo esto no fuese suficiente, ahora se instaló el rumor de que Wanda estaría embarazada. Sí, según se publicó en la última edición de la revista italiana Chi, Wanda, que ya es mamá de Valentino, Constantino y Benedicto López; y de Francesca e Isabella Icardi, ahora estaría esperando a su sexto hijo. En el relato muy detallado que se hace de la noticia que ellos dieron a conocer, se asegura que la modelo no renovó su contrato con el programa Tiki Taka, donde debatía de fútbol, debido a este motivo y a que se quiere dedicar de lleno a su rol de manager de su marido.

La versión de embarazo no tardó en replicarse en todos los portales europeos, que se preguntan si es cierto que Nara está en la dulce espera. "¿Wanda está embarazada de su sexto hijo?", es la pregunta que inunda los titulares italianos por estas horas. Mientras tanto ella disfruta de unas vacaciones con sus niños en Ibiza y aún no se ha pronunciado sobre la versión.

En las vacaciones que Wanda está compartiendo con Mauro, llama la atención que si bien ella sube fotos mostrando su físico, la mayoría de ellas son de espaldas o de costado y alguno de los seguidores también marcaron que en la mayoría de las fotos ella utiliza photoshop por lo que eso le daría algo de certeza a la noticia. Con respecto a la noticia del embarazo, fue la propia Wanda quien había advertido que no estaba en los planes la chance de buscar un nuevo heredero, pero, claro, reconoció que ella quisiera y el que no quiere es Icardi. El año pasado, Wanda le había explicado a Gente por qué con Icardi ya no planeaban agrandar su familia ensamblada: "Mauro no quiere. Tenemos cinco, más cuatro perros que son como hijos. Él se ocupa mucho y sufre cuando viaja y no puede estar con ellos. Pero yo sí tendría un hijo más".

Desde siempre Wanda parece ser que siempre se salió con la suya, ella siempre consiguió lo que quería y ahora habrá que ver si le puede ganar a Mauro y termina imponiendo su deseo de volver a ser madre. Ella siempre quiso tener una familia numerosa y parecía que lo había conseguido, pero si lo que dice la revista es cierto, entonces estamos la rubia no solo lograría el sueño de la familia grande, sino que tendría los mismos hijos con Mauro que con Maxi.

