Evangelina Anderson se sumó a la onda verde con su diminuta bikini

La modelo y esposa de Martín Demichelis le escapa al fresco de la Argentina y se instaló con parte de su familia en la casa tiene en uno de los centros turísticos del verano español.

image.png

En esta oportunidad, se llevó todas las miradas a orillas del mar con un look de playa para el infarto. Se calzó una bikini de color verde, uno de los tonos más elegidos por las famosas amantes de la moda para lucir en el verano europeo.

Se trata de un traje de baño de dos piezas con un corpiño de moldería triangular y una bombacha colaless cavada. Ambas piezas cuentan con detalles de pequeñas arandelas doradas tanto en los breteles como en las tiritas de ajuste.

La cosa no quedó ahí y completó su look con serie de accesorios de lujo que le dieron una impronta muy original.

Agregó un bodychain dorado que cae sobre el abdomen, aros argolla al tono y un par de lentes de sol amarronados con vidrio y marco metálico.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EVA ANDERSON (@evangelinaanderson)

El apodo íntimo que Evangelina Anderson le puso a Martín Demichelis

Durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, Evangelina Anderson sorprendió al revelar detalles íntimos sobre su relación con Martín Demichelis, incluyendo el apodo cariñoso que le ha dado a su esposo.

1529315478_354022_1529315846_noticia_normal.jpg Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

En medio de la conversación, Anderson compartió el incidente del robo que sufrió con su familia en Marbella, y mencionó cómo llama afectuosamente a Demichelis: "¡Miralo al Demi! Yo le digo Demi, de Demichelis, cariñosamente", confesó la modelo.

Intrigada por el tema de los apodos, Mirtha Legrand preguntó cómo Demichelis llama a Anderson. Sorprendentemente, Anderson reveló: "Me dice Evi o Angelina. En Alemania Evangelina no existe, entonces me decían Angelina".

Estas revelaciones añaden un toque de intimidad a la vida cotidiana de la pareja, mostrando un lado más cercano y personal de su relación.