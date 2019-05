Tras diez años con el sello propio que supo imponer Santiago Del Moro, el reto para este periodista que dejó la conducción de Nosotros a la mañana por El Trece para sumarse a la ‘doma’ de un feroz equipo periodístico que genera grandes debates políticos en un año de elecciones, no es menor. Pero para Doman el convite lo motiva por sobre todos los argumentos.

“Es el año ideal para conducir Intratables. Es como un mundial de fútbol para un periodista deportivo”, dispara en referencia al envío en el que, a partir del pasado lunes, intenta ubicar su mejor carta.

“¿Vos decís que esto es el verdadero Cambiemos?”, señala con humor en virtud de la pregunta y los cambios que decidió encarar. “Para mí si es Cambiemos. Me tentó que sea Intratables. Yo estaba muy cómodo, muy bien en todo sentido, en audiencia, en un programa instalado que me costó instalarlo en un Canal como El Trece”, sostiene del envío que ahora quedó a cargo de Joaquín Pollo Álvarez.

“Digamos que la oferta económica fue muy favorable y es un elemento, pero además la idea de que sea Intratables. Es un hito de la televisión. Yo vengo a conducir un clásico”, indica con la certeza del que da el paso correcto.

Con novedosas incorporaciones como las de Cecilia Zuberbühler, Ernestina Pais, Luis Bremer y el abogado Mauricio D’Alessandro que se anexan al conjunto de históricos panelistas como Paulo Vilouta, Debora Plager, Diego Brancatelli, Liliana Franco, Gustavo Grabia, Ceferino Reato, Claudio Savoia, Florencia Donovan y Catalina Delia, Intratables, con Fabián Doman a la cabeza sabiendo moderar con periodistas e invitados sobre la actualidad política, es una papa caliente.

“Creo que me voy a encontrar con un año electoral diferente al 2015. Con un Intratables que no va a ser ni muy diferente ni distinto, pero que tiene cambios. Porque cambió el país. A mí no me queda claro hoy si para el televidente es más importante escuchar a un político o una discusión de Paulo Vilouta, Debora Plager y Brancatelli. Capaz que es más importante escuchar a ellos tres o a las nuevas incorporaciones”, se cuestiona.

“Creo que una de las vedettes del año es el debate de lo que esté pasando. Porque todo lo que te cuentan tenés que traducirlo. Los políticos están en una caja de cristal, muy cuidaditos. Hablan por redes sociales, se muestran poco. Cristina es un ejemplo claro. La única que habla por los cuatro costados y no es candidata es Carrió. Lo que quiere ver el televidente son las diferentes posturas”, expresa en referencia al programa que, con la salida de Del Moro, momentáneamente se sostuvo con Paulo Vilouta, y más tarde, desde el 18 de febrero, con Guillermo Andino, otrora conductor del noticiero de la tarde del canal.

Una de las condiciones que a juicio de este avezado animador resulta optima a la hora de llevar las riendas de un ciclo del tenor que ahora lidera, es eximirse de dar a conocer su posición política.

“Yo nunca mostré mi postura política. Pasé de Ríver a Boca o de Boca a Ríver. Yo trabajé en C5N y ningún Kirchnerista me considera Kirchnerista. Trabajé en Canal 13 y nadie me considera Macrista. ¿Por qué? Porque yo opino y opino mucho, pero opino desde los hechos, no desde las personas. Creo que ningún presidente ha hecho todo bien, ni ningún presidente que hizo todo mal. Todos los presidentes algo bien hacen y todos algo mal hacen. No creo en el periodismo militante. No creo en el que mira a la cámara y dice: ‘Hay que votar a tal’. Está bien que esté Bancatelli porque están todas las voces’, aclara de inmediato ante la indagatoria.

Si bien el formato con panelistas lo maneja como pez en el agua, el tinte de Intratables agrega una variante a su larga tarea. Pero Doman, tiene la habilidad de los tipos que de manera inteligente saben moverse en el lugar asignado.

“Es lo que más me atrae. Yo hice Cuestión de peso. Cuestión es un programa con muchos frentes al mismo tiempo. Dos paneles, los participantes. Era un panel grande. Eran 20 micrófonos y acá es lo mismo”, acentúa. “Después le quiero hacer notas a todos. No creo en la sacralización de la primicia porque con las redes sociales no se puede. El tema está en cómo contás”.

-En lo personal ¿qué cosas tenés de Intratable?

-Buena pregunta. El nombre del programa, que lo pregunté, está puesto por la fuerza y personalidad del panel, del equipo. Yo tengo de intratable que leo mucho y eso es insoportable para el que está conmigo. ¡Los domingos leo 5 horas y hay una frase con la que mi mujer me carga cuando le digo ‘Estamos leyendo!’. Ella me contesta y dice: ‘¡Vos estás leyendo!’. En el resto no, soy más tranqui con el correr de los años. Para los equipos de trabajo soy insoportable. Llamo, llamo todo el tiempo.