Fabiana Cantilo: "Fui amante de Andrés Calamaro"

"Tengo entendido que Charly (García) te vaticinó que no ibas a tener hijos y que vas a estar soltera. ¿Es medio mago?", la interrogó Jey Mammon en su habitual entrevista.

"Sí, es un genio. Me lo dijo una noche, me miró y me dijo -estábamos bajos los efectos de algo- y ahí en su casa, yo no lo conocía a Fito, me dijo: 'Vos vas a ser como Joni Mitchell' (baterista en la banda The Jimi Hendrix)".

Más adelante en la charla, Jey indagó y le preguntó directamente si le hubiese gustado ser mamá a lo que respondió -con su habitual sentido del humor-: "Ehhh.... No. Sí", dando a entender que era un no sé.

"¿Es verdad que terminaste con Fito porque Charly no te dio bola?", le consultó luego el animador y ella no anduvo con vueltas: "¡Es una boludez! Ustedes saben chicos los que son las fake news."

Sin drogas ni sexo

Cada vez que aparece en algún medio, Cantilo recuerda que desde hace tiempo que no consume alcohol ni drogas, que está felizmente recuperada. Sin embargo, anoche fue un paso más allá y reveló algo más.

"Te voy a contar una intimidad: hace ocho años que no la veo ni la siento. Hace ocho años, casi nueve, que estoy limpia de toda sustancia y -además- de la otra sustancia, porque vino como (de la mano) de que no salís más", justificó.

"Soy muy feliz así", aseguró pero aclaró que no está cerrada al amor. "Ponele que venga un médico de frontera, una cosita así, que no moleste, ¡que no moleste!", advirtió.

"Es porque yo salía con todos músicos de rock, ¿con quién iba a salir? ¿Con quién no salí?", se preguntó entre risas. Fabiana dijo que no volvería a estar con músicos ni con actores "porque tienen fans ¡y las voy a matar!"

Cantilo-Paez-Charly.jpg Cantilo junto a Páez, Charly y Cerati en los alocados años 80. Archivo

Acto seguido, y ante la extraña pregunta sobre si le saldría de garante a Andrés Calamaro, la cantante dio una primicia: "Ni en pedo porque hace años que no ne llama. Yo era novia de Andrés, era amante".

"Lo cuento ahora porque cada uno está abriendo el coso (por el clóset); éramos muy chiquitos, yo gustaba de él y él mucho de mí no, el pelotudo", se rió.

"Yo era más gordita, tenía el pelo cortito... Y me acuerdo que a la noche lo pisaba porque no me dejaba quedarme a dormir", recordó y empezó a imitarlo de manera muy graciosa.