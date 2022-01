Falleció el director de cine Peter Bogdanovich

Embed

El cineasta, ocho veces nominado al Óscar, consolido su reputación como uno de los directores de cine más importantes del Nuevo Hollywood de los años 70, con obras como "Luna de papel"' (1973) y "La última película" (1971). Su último largometraje como director fue "Enredos en Broadway", estrenado en 2014, pero su filmografía completa abarca una treintena de películas realizadas a lo largo de casi cinco décadas.

Bogdanovich apareció regularmente en la serie "Los Soprano" en el papel del doctor Elliot Kupferberg, terapeuta del propio psicólogo de Tony Soprano. Una de sus últimas apariciones tuvo lugar en la película "Willie and Me" (2020).

También se dedicó a la crítica cinematográfica y publicó dos libros: "Who the Devil Made It: Conversations With Legendary Directors" (1997) y "Who The Hell's in It: Portraits and Conversations" (2004), que contiene 26 perfiles y entrevistas con cineastas míticos de Hollywood.