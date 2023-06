Falleció la brasileña Astrud Gilberto, la voz de Garota de Ipanema

Así lo dio a conocer su nieta Sofía Gilberto, quien no reveló la causa de la muerte.

La cantante nació el 20 de marzo de 1940 en Salvador de Bahía, siendo hija de un alemán y una brasileña.

Además, fue la esposa del músico João Gilberto, uno de los padres de la bossa nova, y cuando el matrimonio se separó cuatro años después, ella mantuvo el apellido de casada.

En los años '60 grabó una histórica versión en inglés de Garota de Ipanema, la inmortal canción de Tom Jobim y Vinicius de Moraes.

Gracias a esta interpretación, junto al prestigioso saxofonista estadounidense Stan Getz, en 1965 ganó el premio Grammy, el primero otorgado a una cantante brasileña.

Astrud cantó otros estándares, como Fly Me to the Moon o Desafinado, la segunda, en compañía de George Michael, y otros de sus éxitos son Corcovado, Manha de Carnaval, The Shadow of Your Smile o Berimbau.

Astrud Gilberto.webp Dolor. Astrud Gilberto falleció a los 83 años.

Con una trayectoria de 19 álbumes, se destacaron Stan Getz y Astrud Gilberto (1964), La sombra de tu sonrisa (1965), Live in New York (1996) y Jungle (2002).

En 1992, Astrud fue galardonada por su carrera por el Latin Jazz USA y en 2002 fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Latina Internacional.

La brasileña residió la mayor parte de su vida en Estados Unidos y en las últimas décadas vivió apartada de la música y prácticamente olvidada por los medios de su país.