Silvina Luna y su estado de salud: "Ya empecé el camino al trasplante"

Y luego explicó: “Supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria y, por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos, así que los estoy probando ahora, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora, viene todo perfecto, así que estoy contenta con eso”.

“Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante. Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar”, expresó la actriz.

A raíz de los problemas de salud derivados de la intervención a la que se sometió con el doctor Aníbal Lotocki en 2011, Silvina terminó con una hipercalcemia e insuficiencia renal, un cuadro por el que debe someterse a diálisis tres veces por semana

“Hay momentos de aceptación y momentos que me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’. Pero estoy acá, firme, de pie, siempre fui una persona de salir adelante. Siempre tengo recaídas. Son más los momentos buenos que busco en el día a día, buscar momentos de alegría, eso me hace muy bien”, había confesado días atrás.

“Para entrar en la lista de espera para un trasplante, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Debo pensarlo como un paso a paso... Si pienso en todo lo que tengo que encarar, me agarra una ansiedad bárbara”, había contado la ex Gran Hermano en diálogo con LAM.

Y agregó: “Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas”.

La actriz estuvo en La Peña de Morfi semanas atrás y no dudó en hablar sobre las dificultades que atraviesa a raíz de la cirugía que se hizo hace más de diez años con Aníbal Lotocki y que le dejó una sustancia peligrosa dentro de su cuerpo: “Estoy en un tratamiento con medicación para matar a la bacteria y recién después entrar en la lista de Incucai para esperar el trasplante. Entre una cosa y la otra, en 2022 estuve medio año internada. Después de eso, me dijeron que mis riñones no funcionaban y que el próximo paso era la diálisis”.

Silvina Luna mostró en redes sociales sus sesiones de diálisis. Además, reconoció que se sometió a cirugías porque era muy insegura: “Yo creo que siempre fui insegura y sobre todo en ese momento en el que elegí hacerme una cirugía. En el colegio me hacían bullying porque salía en una publicidad de Rosario”.