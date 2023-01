Falleció Raúl Calandra, reconocido actor de cine y teatro

https://twitter.com/actoresprensa/status/1619353897998618624 Lamentamos el fallecimiento del actor Raúl Calandra, afiliado en nuestra Delegación Rosario, quien desarrolló una destacada trayectoria artística con proyección nacional en cine, teatro y televisión. Nuestras sentidas condolencias a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/KBti5cJGJp — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) January 28, 2023

Calandra participó en films reconocidos como "El Asadito", "El Cumple" y "La Peli" de Gustavo Postiglione. "Ilusión de movimiento" de Héctor Nene Molitna, "¿De quién es el portaligas?" de Fito Paez, en el film "Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo" y en las versiones de teatro y cine de "Bienvenido León de Francia" y "Milagro de Otoño" de Néstor Zapata. Hizo además una participación en "Un crimen argentino", estrenada el año pasado, dirigida por Lucas Combina.

De manera teatral hizo una versión de "Esperando la carroza", "Proyecto vestuarios" de Javier Daulte, y dirección de Romina Tamburello, "La Forestal" de Gastón Gori y Rafael Oscar Ielpi, con dirección de Néstor Zapata, entre muchas otras obras de Rosario, provincia de Santa Fe -de donde era él- y nacionales.

La despedida en redes sociales

Desde las redes sociales fue despedido por allegados y artistas, así como también por el Ministerio de Cultura provincial y la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

En un extenso mensaje, el cineasta Gustavo Postiglione expresó: “Se nos fue un amigo y un enorme actor. Demasiado pronto. Todavía nos debía unas cuantas películas y obras de teatro. Lo conocí a Raúl Calandra hace más de treinta años y en todo este tiempo compartimos más de una docena de proyectos (cine, televisión, teatro). Puedo decir sin equivocarme que era de los pocos actores que podían jugar en toda la cancha y hacerlo bien, algo que sucede muy de vez en cuando. Podía ir al arco, jugar en el mediocampo o hacer los goles como un número 9. Desde el abogado chanta de "El Asadito" al periodista con males de amores de "El Cumple", el director perdedor de "Insensatez" o el actor desorientado de la versión de "Macbeth" que hicimos para Canal 7, como tantas obras o películas que hizo con compañeros y colegas".

"Estoy convencido que era uno de los tres o cuatro grandes actores de su generación en Argentina. Hacía bastante que no coincidíamos en algún proyecto, pero cuando la pandemia nos dejó un respiro lo llamé para que participe de la experiencia de una película en vivo y se enganchó enseguida. Estábamos entusiasmados de volver a trabajar juntos después de mucho tiempo, pero un problema de salud le impidió hacerlo. Luego ya recuperado pensamos en hacer otra cosa, nos debíamos ese trabajo. De hecho, hace poco volvimos a charlar y hablamos de armar algo, pero fue una de esas charlas con buenas ideas que no se terminan de concretar porque se cree que habrá tiempo para hacerlo, pero el tiempo pasa y a veces no reparamos de nuestro paso efímero por esta tierra. Escribo esto en una madrugada triste, porque es la manera que encuentro para despedir a un amigo y compañero de trabajo y andanzas. Chau Raúl, me quedo con tantas anécdotas juntos, con el recuerdo de tu humor ácido y con las películas en las que podemos volver a verte una y otra vez para disfrutar de tu talento y recordarte con una sonrisa”, se despidió el cineasta.

El actor y referente de la Asociación Argentina de Actores y Actrices de Rosario, Christian Álvarez, expresó que la entidad “lamenta informar el fallecimiento de nuestro querido compañero Raúl Calandra. Saludamos a familiares y amigos en este tan triste momento”.

Desde el Ministerio de Cultura que comanda Jorge Llonch titularon: “Un doloroso adiós a un grande”, en un mensaje cordial donde “despide con profundo dolor al actor rosarino Raúl Calandra. Su paso por el cine dejó la huella de maravillosas interpretaciones. Cada realizador que lo dirigió, cada colega que debió actuar a su lado habló siempre de él como un actor sensible y multifacético. Adiós, Raúl, aunque te quedas entre nosotros para siempre”.