"Quiero agradecerle a Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández que no paran de mandar mensajes y estar presentes. Y sobre todo a Daniel Scioli que está acá viviendo en Brasil. Me ayudó muchísimo", dijo primero el hijo de Carmen Barbieri, en diálogo con el programa Socios del Espectáculo.

Y, respecto al embajador argentino en Brasil, contó: "Me mandó una ambulancia a Paraty. Consiguió que me puedan traer a un hospital en Río de Janeiro. Me consiguió un lugar acá en la clínica de Las Américas. Me están atendiendo increíble. Apenas llegué me mandaron directamente a cirugía, me limpiaron pero no me pudieron operar porque había que limpiar toda la zona del brazo".

Y agradecido con la labor y trato del exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Fede volvió a destacarlo: "Quiero contarles una anécdota. Así como yo me tomo las cosas con humor, él también se las toma igual. Me llamó y lo primero que me dijo fue 'por lo menos a vos te salió mejor que a mí'. O sea, un tipo que le pasó lo que le pasó (NdR: se refiere al accidente que Scioli sufrió en 1989, tras el cual tuvieron que amputarle un brazo) y que se toma con humor las cosas... La vida es eso".

En cuanto a su estado de salud actual, Bal reveló: "El hueso se rompió en tres partes (mostrando el brazo). También tengo una fractura en la nariz y una fisura de pómulo. Cuando pasan este tipo de cosas de fractura externa lo que hay que hacer en un lavaje”.

Por último, y en relación a lo que le tocó vivir, Fede dijo: “Me sentí en una película de terror. El dolor fue muy grande y ahora estoy con un montón de calmantes y relajantes porque fue un golpe terrible. Un accidente súper agresivo, súper violento, que la verdad podría haber sido fatal. No soy de exagerar pero esto fue un accidente tremendo y ahora tengo todo un brazo roto que me tengo que reconstruir pero bueno vamos, estamos arriba”.