Si hay alguien que este verano tiene trabajo ése es su abogado y amigo, Juan Giovanettoni, quien lo defendió en la causa que le inició su ex novia, Barbie Vélez, por violencia de género. La causa se cerró por falta de mérito para ambos, pero Naza sigue su campaña para ensuciar su nombre, pese a que ya perdió 60 mil pesos de una demanda.

A esta altura, a Fede Bal ya no le sorprende la verborragia de su ex suegra: “No sé si me sorprende, me angustia por ella. Está hablando de una mentira muy grande de una relación que terminó hace tiempo. No sé qué busca realmente. Yo no revuelvo más, que lo hagan los demás. Y esos que revuelvan, tendrán que repetir en la Justicia todas las mentiras que dicen de mí’.

Cuando le preguntaron si lo que hacía Vélez era una estrategia para tener prensa, consideró: “Claro, tener un móvil sirve. ¿Por qué le darían un móvil si no es por esto?”. En el móvil para Los Angeles de la Mañana (El Trece), Naza despedazó a Fede Bal: “Lo que yo siento es que nadie reparó en los golpes de Barbie; tenía moretones en el cuerpo. Me da bronca que se callen cosas; la pasó mal, no tiene el aguante mediático que tengo yo”.

En los casos de Cinthia Fernández y Stefi Xipolitakis, el actor y director señaló que seguirá el mismo camino que Nazarena Vélez: “Lo de Cinthia Fernández, lo de esta muchacha Stefy Xipolitakis y lo de Nazarena lo llevé a la Justicia. No hablo más de esto en la tele, van a ser todas cartas documentos”, aseveró Fede en LAM.

El enojo de Fede Bal fue por un fuerte comentario de Cinthia Fernández en el ciclo de Angel De Brito. Y le dijo: “Te pido que te retractes de tus dichos” ante el comentario que cuando “toma se pone violento”. Stefy Xipolitakis fue también lapidaria con Fede Bal: “me zamarreó, es un ser tóxico y agresivo”. Ahora deberán ratificar sus dichos en la justicia.