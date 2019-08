Ocurre que, como uno de los intelectuales que más hizo por el triunfo Cambiemos, sorprendió que el novelista dejara de lado su habitual papel, que repite en otros ciclos como Palabra de Leuco por citar un ejemplo, para realizar un profundo descargo, que incluyó un ataque abierto a los llamados “Trolls M”, a los que tildó de "fascistas", "intolerantes" y “retrógrados”.

"Me parece que la brecha va a ser mayor porque esto que pasó el domingo fue el resultado de la economía. Arrancaron aumentando tarifas, arrancaron aumentando la nafta no sé cuántas veces, o sea", dijo uno de los más fervientes defensores de esa metodología, y adujo haber escrito en su momento un texto llamado “El Regreso de Kirchnerstein” (cosa que es verdad) en la que advertía sobre los errores del gobierno. Asimismo, Andahazi asegura que le adelantó a Durán Barba que la estrategia de polarización entre la mala administración económica de Cambiemos y el temor a un regreso del kirchnerismo no era buena idea. “Los nombres de la derrota son Marcos Peña y Durán Barba”, aseveró en vivo.

"Esto es lo que jamás entendió Marcos Peña, la gente vota con el bolsillo, siempre. Un gobierno es aquel que te administra lo más importante de tu visa que es que puedas comer, que te puedas vestir, que puedas llegar a fin de mes. Eso es la vida de la gente. Después la tontería motivacional, los discursos con “Corazón Valiente”, no sirven para nada", dijo, en referencia a un video viral en el que los más altos exponentes de Juntos por el Cambio arengan a la población a votar en octubre.

Además, y como colofón, el hasta ahora incondicional baluarte del oficialismo borró todos los tuits en los que criticó al kirchnerismo, algo que no pasó desapercibido entre los usuarios de esa red social, que lo convirtieron en tendencia (trending topic), durante un buen rato este domingo por la noche.