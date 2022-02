Federico Bal conducirá Resto del Mundo

En redes sociales, Fede Bal confirmó la buena nueva: "¡Qué locura ¡Todavía no caigo! Nos vemos muy pronto por la pantalla de El Trece" y luego en nota con la web del canal del solcito explaya su alegría e ilusión por tomar el timón que una vez estuvo a cargo de Iván De Pineda y luego las modelos Liz Solari y Emilia Attias.

Ahora que llega su turno de convertirse en cronista viajero señaló: "Yo crecí viendo Resto del Mundo, fantaseando con poder conocer esos destinos. Yo soy una persona que ama viajar, viajé bastante con mi familia y tuve algunas oportunidades de trabajo afuera. Pero la verdad que ver este programa y sentir que ahora soy el nuevo conductor, la verdad que es un sueño. No puedo entender que se mezcle la aventura con el trabajo, estoy muy feliz y siento una responsabilidad muy grande. Sobre todo, de mostrar que hay otra forma de viajar", expresó acerca del espíritu de la propuesta.

Para Federico parece ser el momento ideal para que un proyecto como este llegue a su vida: "No tengo hijos, tengo a mi novia que me espera y me banca, y creo que es el momento ideal para vivir esta aventura y experiencia. Estoy preparado y me siento listo para hacer esto".

En marzo, los sábados a la a las 23:45 por El Trece "tenemos cita obligada! Y como siempre, quiero q me acompañen", detalló Federico, contentísimo de su nueva labor.