Tras una función especial, dedicada a los elencos de las demás obras de la ciudad e invitados, Fede, aún con la peluca, el vestido y las botas rojas apretadas, charló con Diario Popular en el escenario del Teatro Roxy, donde se presenta de martes a domingo con esta comedia musical.

-¿Qué significa para vos interpretar a Lola y darle visibilidad a estas personas a las que muchas veces no se las respeta y son objeto de burla?

-Es una responsabilidad muy grande y un placer hacerlo, transmitir que merece nuestro respeto el transformismo. El mensaje de la obra está por encima de todos, en primer lugar. Los que hacemos Kinky Boots, no solo los que estamos en escenario sino también los de atrás, como vestuaristas y maquilladoras, estamos con ganas de transmitir este mensaje: cada uno tiene que ser lo que quiera ser en la vida, sin importar si le molesta a uno o a otro. Poder ser feliz, disfrutar de la vida, que estamos de paso.

-¿Cómo recibió la comunidad tu papel?

-Me llegaron mensajes y abrazos enormes de la comunidad porque lo hago con mucho respeto y desde un lugar de admiración, de fanatismo por el transformismo. Y Mar del Plata es una ciudad muy gay, muy libre. Kinky Boots tenía que estar acá.

-¿Es el personaje más desafiante de tu carrera?

-Sin dudas, no hay otro. No hay otro personaje que haya tenido que representar que me presente este desafío y la importancia de cumplir el objetivo de hacerlo bien. La idea es romper el prejuicio, como conmigo, que el público me ve como un chico heterosexual y con sus problemas amorosos en la tele y acá me tomo muy enserio todo lo que sucede con el transformismo.

-Yendo a lo personal, estás saliendo con Florencia Díaz. ¿Cómo están?

-Viene mañana (por este sábado) al mediodía así que estoy como loco, queriendo terminar el día para descansar y mañana ir a buscarla al Aeropuerto. Estoy muy feliz, es una mujer increíble.

-Es una relación a distancia, ¿Cómo la estás llevando?

-Es difícil pero también la distancia hace valorar más los momentos juntos. Son muy especiales los reencuentros, son muy lindos.

-Tu personaje tiene una relación importante con su padre. ¿Cómo llevas la ausencia del tuyo? ¿Lo sentís presente?

-No sólo lo siento presente, sino que me siento él, es muy fuerte. Mucha gente me dice que lo ven a mi viejo en mí y yo también, siento que lo tengo conmigo, que lo tengo dentro de mí.

-Por último, ¿Qué sueños te quedan por cumplir en el ambiente?

-Miles, como tener mi productora y filmar una película. Estoy escribiendo un guión y también ¿por qué no seguir haciendo Kinky Boots? La podría hacer toda mi vida.

Kinky Boots, un éxito mundial que puede verse en Argentina

Kinky Boots es una comedia musical que nació hace un poco más de una década en Estados Unidos. Esta obra, basada en una película, llegó en 2020 a la Argentina con Martín Bossi y Fernando Dente como protagonistas y en la calle Corrientes.

Luego, a fines de 2022, Federico Bal tomó el papel de Lola (que hacía Bossi) y después de una temporada exitosa en Villa Carlos Paz llegó este año a los escenarios de Mar del Plata, donde hace ya tiempo hay todos los años espectáculos de transformismo.

Sinopsis de Kinky Boots

Charlie Price es el hijo de un zapatero artesano, dueño de una fábrica que da trabajo a varias familias del norte de Inglaterra. No se siente atraído por el negocio familiar y se marcha a vivir con su novia Nicola a Londres en busca de un futuro junto. Pero la repentina muerte de su padre lo obliga a volver para el funeral y solucionar los problemas de la fábrica de calzado. Así, descubre que el negocio no es tal y que su padre tenía partidas enteras guardadas por cancelación de pedidos.

Para evitar el cierre, debe reducir costos y comienza despidiendo a 15 trabajadores, hasta que Lauren, una empleada de la fábrica que siempre estuvo secretamente enamorada de él, le dice que si no funciona el negocio, quejarse no es la solución. Lo que debe hacer es cambiar de objetivo.

En un viaje a Londres para visitar a un antiguo cliente al que trata de vender una partida de zapatos almacenados en la fábrica, Charlie acude en ayuda de Simon, un transformista de nombre artístico Lola. Charlie recuerda la sugerencia de Lauren y decide invitar a Lola a visitar su fábrica para que le muestre exactamente el tipo de botas que no encuentran ella y sus amigas. Lola y sus amigas, llegan para ayudar a Charlie y a los trabajadores de la fábrica para que modernicen su sentido de la estética y lo ayudan a diseñar una nueva línea llamada Kinky Boots, que podría salvar la fábrica.