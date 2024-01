Internaron de urgencia al doctor Alberto Cormillot: qué le pasó

"Estuvo con mucha descompostura y estaba deshidratado, así que me lo traje a la clínica para que lo rehidraten rápido, porque sólo con el líquido él no lo iba a hacer”, le contó Pasquini al periodista Lío Pecoraro, sobre los síntomas con los que el médico llegó al centro asistencial.

"De paso están haciéndole estudios para ver si es algo viral, que es lo más probable”, agregó la nutricionista.

Cormillot había permanecido internado por última vez en julio pasado, cuando pasó por tres sanatorios distintos. El médico había ingresado por un fuerte dolor de espalda y fue sometido a distintos estudios para descartar posibilidades de una lesión muscular o cálculos renales.

“A raíz de un dolor tan fuerte como poco claro, esta semana estuve internado en tres sanatorios distintos”, comentó en aquel momento en sus redes sociales.

Dr-Alberto-Cormillot-y-Estefanía-Pasquini.jpg El doctor Alberto Cormillot, junto con su esposa, Estefanía Pasquini.

Más allá de sus 85 años, Cormillot lleva adelante un estilo de vida muy activo, en el que practica tap y telas, entre otras actividades. De todos modos, su atención está puesta en Emilio, el hijo pequeño que tuvo con Estefanía Pasquini en septiembre de 2021.

“Yo tengo que vivir 104 años para verlo recibir un diploma. Por supuesto, es un deseo, no lo estoy afirmando, pero mi viejo vivió hasta los 95 años y mi vieja, hasta los 87. así que tengo buenos genes, lo cual no te asegura nada”, expresó meses atrás en una entrevista con Georgina Barbarrosa.

"Es cierto, no lo voy a ver casarse, es una cosa que me la voy a perder, pero tengo muchos años para aprovecharlo. ¿Cuántos? No sé”, agregó.