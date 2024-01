Sofía Jujuy Jiménez posó con una microbikini y subió la temperatura

7GLBY2EERRBLRF7PTKHZDTDJYA.jpg

Desde Pinamar, la mediática se fotografió sobre la arena con un modelo fucsia de corpiño triangular y bombacha diminuta. Mientras que la pieza superior tiene breteles finos de color rosa, la parte de abajo cuenta con tiras que se cruzan y anudan en el abdomen, un detalle que es tendencia desde hace varias temporadas y sigue vigente.

Con una caja de pochoclos en mano, el pelo al viento y un par de anteojos de sol negros estilo aviador, encandiló a sus seguidores. “Ay [sic] veinte veinti cuaaaaaa te toy amando muuuucho”, escribió, en alusión al nuevo año.

Sofía Jujuy Jiménez contó cual es su fetiche sexual y sorprendió a todos

Sofía Jujuy Jiménez habló sobre cómo actuaría frente a una propuesta indecente de parte de una pareja sorprendió a todos, y justificó su postura con elocuencia: “Me encantaría ser la permitida en una pareja”, aseguró la protagonista de Permitidos en el programa Socios del Espectáculo (El Trece).

“Ah, ¿en un trío?”, indagó Matías Vázquez. La modelo de 32 años, que debutará el viernes en el Paseo la Plaza, replicó sin pelos en la lengua: “Exacto. Eso sí. Pero que no se metan en mi pareja”.

Para finalizar el tema, Jujuy fue por demás elocuente: “Si me invitan y yo me meto re voy como tercera persona. Me encanta. Pero que sea algo charlado entre todos. Que nadie quede mal”.

En la actualidad, Sofía Jujuy Jiménez se encuentra disfrutando su soltería luego de haber finalizado su relación con el joven polista Bautista Bello, quien le fue infiel mientras se encontraba de viaje.