Pero la historia se pone bien picante cuando la mujer en cuestión, Melisa Carballo parece que tiene alguna relación con la ex novia del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal. Ayer se publicó una conversación que tiempo atrás mantuvieron Bianca Iovenitti y Melu Carballo.

"Se acerca el verano y no puedo estar tan feliz. Qué bien me haces!!! ¿Qué hacen un día como hoy?", posteó Bianca a lo que Melu respondió: "Sos un fuego amiga. No cabe dudas!".

Ayer en Incorrectas (América) se mostró el video en Montevideo en donde se ve a Fede Bal y Melu Carballo a pura caricias. A última tarde de ayer, Bianca se hizo eco de la nueva aventura de su ex novio: "Yo terminé la relación por algo, con lo cual él puede hacer lo que quiera. Me llama la atención pero entiendo".