Pero así y todo no logra callar a Naza pese a que la justicia un año atrás cerró el caso de denuncia por violencia de género de Barbie Vélez, hija de Naza, contra Fede Bal.

Ayer en las redes sociales volvió a despotricar, aunque cuidó su vocabulario: “No puedo creer como se usa a la justicia en un tema tan delicado donde muere todos los días una mujer x violencia de género,y este ENFERMO pone una restricción a una persona que NO SE CRUZA NI VE HACE CASI 3 AÑOS. Alguien tomo conciencia el circo mediático de este tipo usando esto?”.

Justamente en la denuncia judicial se afirma que si Naza incumple podría ir detenida por la policía. El hijo de Carmen Barbieri presentó a la justicia “una restricción perimetral (mutua) para Nazarena Velez, y cese de actos de intimidación ante la Justicia”. Se pone especial atención que Naza tiene impedido hacer alguna referencia a Federico Bal ya sea en los medios de comunicación y redes sociales.

Esta es la primera carta documento que envía Fede Bal, cansado de escuchar que lo acusen de “hombre violento”. Una señal de advertencia para Cinthia Fernández y Stefi Xipolitakis, quienes apenas se inició el verano no se refirieron en buenos términos hacia su persona. En Los Angeles de la Mañana, Cinthia Fernández lo trató de “agresivo” y Stefi Xipolitakis lo tildó de “violento y psicópata”.

Carmen Barbieri, sin embargo, ayer y de modo muy diplomático apuntó a Calu Rivero por la actitud de ésta cuando en uno de los últimos programas del año pasado de PH (Telefé), con Andy Kusnetzoff, lo plantó porque no quería compartir la mesa con dos “golpeadores” (en referencia a Fede Bal y a El Polaco): “Ella tendría que conocer la verdad porque no todos los casos son iguales. Y no solamente las mujeres sufren acoso, maltrato, violencia. También hay hombres que lo sufren. Y me gustaría que la señorita Calu supiera la verdad, porque entonces cambiaría su forma de pensar”, contó desde Mar del Plata donde trabaja en la revista Nuevamente Juntos en Los Angeles de la Mañana (El Trece).