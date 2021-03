Felipe Pettinato tuvo un brote psiquiátrico y fue internado

Felipe -hijo del reconocido músico y conductor Roberto Pettinato- también se enfrentó con el médico que lo atendió en primera instancia, por lo que tuvo que intervenir la Policía de la Ciudad.

Los oficiales de policía lograron controlarlo y lo trasladaron al Hospital Pirovano.

La psiquiatra que atendía al joven consideró que el joven padeció un "brote psiquiátrico agresivo controlado", por lo que se decidió que continúe su tratamiento en el mencionado hospital.

Una familia de gente del medio

Roberto Pettinato es padre de Felipe, Tamara y Homero de su primer matrimonio con Dutelli, y tiene a Lorenzo y Esmerada como fruto de su relación con Karina El Azem.

Otro problema de salud

Lamentablemente, no es la primera vez que el joven imitador de Michael Jackson es noticia en los medios por problemas de salud. En julio de 2019, fue internado en la Clínica Suizo Argentina y, según él mismo aseguró, la hospitalización había sido “contra su voluntad”. “No es un centro de rehabilitación. No estoy en rehabilitación. Estoy en recuperación. Admito que soy un adicto. Lo asumo. Pero no soy un drogadicto”, dijo en esa oportunidad a la prensa.