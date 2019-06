Un año atrás, la artista había señalado públicamente a su ex compañero. Sin embargo, recién este lunes lo hizo en la Justicia, tras lo cual presentó un escrito en el que confesó: “siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente”.

“Se fundamenta esta denuncia en hechos y elementos probatorios que se aportarán a la sustanciación del presente, una vez ratificada y que en forma urgente solicito se cite a brindar esas explicaciones y pruebas que la sostienen”, manifestó a través del texto.

“En los casos de abuso y violencia sexual así como violencia intrafamiliar, muchas personas no estamos preparadas emocionalmente y racionalmente para darnos cuenta de que ese hecho doloroso, y no querido, del que fui víctima en reiteradas oportunidades y bajo distintas modalidades, se trata de un delito donde el denunciado ejercía su poder y aprovechándose de ese rol llevaba adelante su conducta delictiva", relató en el escrito.

ADEMÁS:

Así detenían al "Gordo Bubu", acusado de prender fuego a dos indigentes

"Con orgullo de mujer argentina, ciudadana, trabajadora y actriz, y la fortaleza del apoyo de mis compañeras actrices en representación de muchas que sufren o sufrieron en silencio los abusos sexuales y el acoso sexual, elevo mi voz y le digo al denunciado que tiene en el Estado de derecho que vivimos, todo el derecho de ejercer su legítima defensa. Pero dejando expuesto que las consecuencias generadas en mi vida provocaron un grave daño de mi salud física y psicológica", concluyó.

El actor había explicado la semana pasada que la denuncia se trata de una maniobra de extorsión que comenzó cuando levantaron el sketch. “Esa señora decía que yo tenía que indemnizarla. Yo le dije que no, entonces empezó a mandarme por WhatsApp su cuenta corriente y a partir de ahí empezó una serie de amenazas, en las que me decía que me iba a destrozar la carrera, que teníamos un hijo en común y que nunca me había hecho cargo…", contó.

El actor denunció que Meneses lo amenazaba de muerte y que hasta le mandaba capturas de fotos de sus hijos en Facebook. “Cuando llegó a ese punto yo estaba esperando a mi abogado que estaba afuera del país, y tuve la posibilidad de mandarle una carta documento y hacerle una denuncia por amenazas", concluyó.

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá,todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.