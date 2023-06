Fernanda Vives destrozó a Karina Mazzocco: "Sos una basura"

Por eso, tenía ganas de seguir hablando del tema y esperaba poder ir al programa A la tarde, que conduce Karina Mazzocco, ya que allí estuvo varias veces “La Tota” contando su versión. Sin embargo, la invitaron pero después le pidieron que no se presentara.

Entonces Fernanda decidió hacer un descargo en sus redes sociales, el cual continuó haciendo como invitada a LAM: “Con Mazzocco vengo caliente hace tiempo porque durante dos años lo llevó a La Tota a victimizarse hasta que quedó condenado, y las víctimas nunca nos dio réplica”, explicó la actriz.

“Tenele cariño puertas para adentro, teniendo en cuenta que tiene una condena a cinco años de un juez. Me parece una falta de respeto que lo pongan en una situación de víctima. Ella tendría que dar el derecho a réplica a las víctimas. Ya no me interesa más pisar un canal así… un programa así”, agregó Vives.

“Siento que no es querida en el medio Karina porque le falta el respeto a todo el mundo. Se lleva mal con sus compañeros de trabajo, con sus productores, con la gente de vestuario, es maltratadora”, concluyó Fernanda.

Cinco años y medio de prisión para "la Tota Santillán" por violencia de género

El conductor televisivo y productor musical Ricardo Daniel Carias, conocido como "la Tota Santillán", fue condenado el viernes pasado y a cinco años y medio de prisión por ejercer violencia de género contra su expareja y madre de dos de sus hijas, quien denunció que fue golpeada y amenazada de muerte en distintos episodios, y por intimidaciones a una empleada de ella y a su exsuegro.

La condena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7, que le impuso a Carias una pena mayor a la requerida por el fiscal de juicio Oscar Ciruzzi, quien en sus alegatos había pedido para "la Tota Santillán" cuatro años y medio de cárcel.

Tota Santillán.jpg Fernanda Vives destrozó a Karina Mazzocco por defender a la Tota Santillán.

"Yo me debo a la justicia y a Dios", dijo esta tarde a Crónica TV el propio Santillán, luego de conocer el fallo, aseguró que él se cree "inocente" y agregó: "Si tengo que estar preso, lo haré".

Y luego aclaró: "Yo nunca amenacé de muerte a nadie".

Los fundamentos del fallo que, de ser confirmado, dejaría a Carias tras las rejas, serán dados a conocer el 16 de junio próximo, según adelantó el juez Alejandro Noceti Achával en representación del TOC 7.

Según el sitio institucional del Ministerio Público (Fiscales.gob.ar), el conductor televisivo fue hallado culpable los delitos de "amenazas agravadas por el uso de armas, lesiones leves agravadas por haberse cometido en el marco de la pareja y por mediar violencia de género" en perjuicio de su expareja y madre de dos de sus hijas durante su relación y luego de la separación.

También fue condenado por "amenazas" contra su exsuegro, por el "hurto" del teléfono celular de quien entonces era su contador y por "amenazas coactivas agravadas por compeler a una persona a hacer abandono de su residencia habitual o de trabajo" en perjuicio de una empleada de su expareja.

Además de la pena, el magistrado ordenó que el buscador Google elimine toda aquella noticia relacionada con las manifestaciones que Carías hizo en contra de su expareja, el padre de ella y la empleada.