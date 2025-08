More Rial otra vez protagonista de un conflicto policial: ¿Qué hizo ahora?

“Ni siquiera sé si voy a declarar, voy a ver qué hago. Todavía no tengo nada definido... Es que voy a ver qué dicen... tampoco me voy a hacer cargo de nada que yo no hice y tampoco voy a decir algo en contra de nadie”, dijo Morena, días atrás, al ser consultada por la prensa por una presentación en la justicia que tendría que hacer este mes.

"¡Los amo a todos, vuelvo a ser meme, chicos, pero ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana!“, aseguró Rial, durante la misma nota con LAM -en las noches de América- al momento de ser consultada por la posibilidad de encontrar un trabajo por el que, a diario, se tenga que levantar temprano, a primeras horas.

"Trabajaré en el estudio de abogados de mi representante legal, Alejandro Cipolla. Aparte, también, en un proyecto que tenemos en común con él, que anunciaremos dentro de poco", sumó la influencer, mamá de 2 hijos varones, uno de ellos todavía muy bebé. Pero, otra vez, días después, volvió a ser noticia por un hecho policial.

MORENA DEMORADA POR LA POLICÍA

Al aire del programa de Ángel de Brito, contaron que Morena fue demorada por manejar a alta velocidad y contó los detalles del supuesto operativo. “Iba por la avenida. La frena la policía a Morena, a Rosmary (una conocida de la hija de Jorge Rial) y a dos autos más. Fue en Lugano. Iban con una Mai umbanda a alta velocidad y frenaron. Pensaron que era una especie de picada, más no...".

Morena Rial, nota 1 Morena Rial con un nuevo conflicto policial.

“Cuestión que estuvo dos horas esperando porque le llevaron el seguro. Vos lo podés tener digital, pero raro, porque se lo llevaron impreso. Una persona fue con el papel y Morena siguió hacia Lugano", ampliaron la información, sobre lo sucedido en la autopista. Pero, sin embargo, De Brito, planteó su sospecha: “acá pasó algo más turbio”. Ummm...