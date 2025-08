Julieta Prandi, en el juicio contra su ex: "Me iba a matar si no tenía relaciones"

“Yo jamás hablé mal de la madre de mis hijos. No es ni una perversa, ni una mala mujer, ni una mala madre. Yo no digo que Julieta sea perversa o mala, digo que miente”, agregó. Otro de los puntos que manifestó es que Prandi era "una mujer libre" y que "no estaba encerrada".

Contardi fue el primero en prestar testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana. Estuvo separado de su ex por un biombo, ya que ella pidió no cruzárselo ni tener contacto visual con él.

El juez Luciano Marino, que elevó el caso a juicio tras la investigación del fiscal Christian Fabio de la UFI N° 4 de Escobar, determinó que Contardi llegue al debate con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico.

Luego de un cambio en su defensa, a primera hora el nuevo abogado de Contardi pidió la nulidad de múltiples actos procesales, en un intento por demorar o impedir el inicio del juicio. El tribunal desestimó la queja luego de un cuarto intermedio.

image Julieta Prandi ingresando a Tribunales. Gentileza: RS Fotos.

Tras un cuarto intermedio, los jueces le cedieron la palabra a Prandi, quien habló durante casi dos horas. Contó que sufrió tormentos varios: “Si fueses hombre no tendrías los huesos sanos” y “No vas a cumplir más años”, fueron solo algunas de las amenazas que, según la mediática, soportó durante años.

Además, la denunciante sostuvo que el padre de sus hijos “ejercía un control absoluto” sobre ella. Lo graficó en episodios donde la seguía hasta el trabajo, le hacía “cambiar el número de celular” o la “dejaba incomunicada”.

“Yo ya estaba anestesiada en vida. Me daba todo lo mismo, si me mataba me hacía un favor”, expresó Prandi, quien reconoció además que los abusos se prolongaron durante varios años porque “sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”.

aPO734SyfTDDJr1_

Mariano Peluffo, testigo de Julieta Prandi: “Han sido años muy difíciles”

Mariano Peluffo es compañero de trabajo de Julieta Prandi en la radio y es uno de los testigos en el juicio que la modelo le inició a su exmarido, Claudio Contardi.

“Estamos juntos todos los días, todas las tardes hace seis años en la radio, es como una comunión bastante importante. Han sido unos años muy difíciles. Juli ha cambiado de abogados y es cierto, los gastos y honorarios de hacen muy difíciles y terminás dando con un abogado que apueste al juicio”, comenzó Mariano Peluffo en Intrusos.

“Juli labura y tiene a su cargo la prepaga, el colegio de los chicos y demás. Y no recibe ningún aporte hace años. Ocurrieron varias situaciones y la mayoría en el horario en el que ella trabajaba”, continuó.

Aclaró que “los chicos no tienen más contacto con el padre. Se expresaron y no quieren vincularse con él. Los tiempos de nuestra Justicia son peculiares, Juli se sometió a un montón de pericias. La tenía controlada todo el tiempo”.

“Ella estaba contenta por un lado porque tardó mucho tiempo hasta que se elevó a juicio. Está muy entera, pero a la vez el cuerpo te pasa factura. Estos días caminaba raro y me dijo que se había quedado dura de la espalda. A las víctimas de estrés postraumático, todo les pasa en el cuerpo”, concluyó.