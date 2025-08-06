La Voz Argentina: la gran decisión de Lali Espósito

"Cuando uno habla de batallas en La Voz Argentina, esto es una batalla de las complicadas" le dijo en la charla previa Dillom -el coach asociado-, y le sugirió que tal vez, podría quedarse con los dos. Sin embargo, Lali le explicó que sólo lo podía hacer una sola vez y ya lo había hecho, entonces el rapero le respondió "Estás en el horno".

Cuando los dos participantes del Team Lali terminaron su actuación, dejaron a todos los coaches sorprendidos y la cantante pop no pudo ocultar su preocupación por lo que se le venía "Esta vez renuncio de verdad. No voy a ser cómplice de ustedes en esta maldad que hacen" expresó.

Embed

En ese momento tan particular, Lali confesó que cuando armó esta batalla, tenía bien en claro que se estaba complicando la vida, pero que quería que la gente vea un buen espectáculo "Uno sabe cuando arma una batalla así que después va a estar en un lugar complejo como el que estoy ahora, pero que la gente disfrutó de algo increíble".

"Yo a nivel técnico no me siento para nada digno de decirles algo a ustedes dos, más agradecerles que la entrega que han tenido, lo bien que sonaron, dejaron el corazón. Porque no solo tienen voces espectaculares, a mí me fascina como interpretan los dos. Cada parte solista me ponía la piel de gallina y juntos ya era un escándalo de emociones. Me hacen sentir muy privilegiada porque los dos me eligieron y eso no les puedo explicar la emoción que me genera , no hay nada más bello que ver talento tan abrumador como el que tienen los dos” se sinceró Lali.

image

Finalmente, Nico Occhiato -el conductor de "La Voz Argentina"- le dijo que tenía que tomar una decisión y luego de dudarlo unos minutos anunció "Obvio que me voy a quedar con los dos, ¿qué les pasa? ¿Se piensan que estoy loca yo? ¿Se piensan que no uso mi bala? " y entre risas, la entrenadora comenzó a dispararles con los dedos a sus compañeros "Soy la vieja del 'pa, pa, pa'" les dijo.

"¿Cómo no van a seguir en este show, chicos? Ha habido batallas increíbles en las que dudé, porque es muy difícil elegir a uno entre dos cantantes increíbles. Pero llegaron ustedes y dije "acá hay que usar esta bala que nos permite el programa". Miren si estas dos personas no van a seguir cantando en este show, por favor " justificó su decisión Lali.

image

Nico Occhiato le recordó a la coach que ya no podrá usar más este beneficio y que en otra batalla, deberá dejar afuera a dos participantes, a lo que Lali le contestó "No me voy a preocupar por el futuro, estoy muy feliz en este presente, abracenme y caminemos hacia la gloria juntos".