Flavio Mendoza: "Si pusiera entradas más baratas estaría primero"

Ayer Flavio habló con Marcelo Polino en Radio Mitre y reconoció haber quedado segundo con Un Estreno o un Velorio aunque también dijo que no piensa cambiar nada de su estrategia, no puede bajar el precio de las entradas como así tampoco generar algún escándalo.

"No puedo bajar el valor de las entradas porque tengo una producción muy costosa. Hoy los shows que yo hago, en este país no se pueden mantener. Mi comedia es muy diferente a todas las que están en cartelera. Además por primera vez decidí no ir a las dos funciones. Este año no quise hacer dos funciones porque la gente paga en el día y en el momento", comentó.

Flavio dijo que la pelea por la recaudiación es una gran mentira porque en realidad lo que ocurre es que la gente no tiene un peso y hace lo que puede. "Acá se pelean todos por quién está primero, pero la gente no tiene plata. Yo estoy compitiendo por el precio de las entradas, mi obra está más cara que las demás", contó.

Y además dijo que la estrategia de los otros fue perder dinero o no ganar lo suficiencte a cambio de tener entradas baratas, lo que él no puede hacer por la cantidad de dinero que gasta en producción y que si recurre a la misma estrategia, entonces estará primero. "Si pongo mis entradas más baratas te aseguro que estoy primero".

A la hora de contar los motivos por los cuales él cree que dejó el rimer lugar, que tenía asegurado desde hacía cinco años, Flavio dijo que AADET cambió la manera de publicar los números. "Salí segundo porque esta vez pasaron los espectadores y no la recaudación", dijo. Y obviamente el éxito que viene teniendo desde que puso un pie en la Villa, le trajo muchos enemigos y gente que envidia ese éxito y que estaban esperando con ganas una derrota.

"Muchos empresarios están esperando que yo me caiga. Me duele que estamos haciendo un show increíble y es de lo que menos se habla. Hay programas que se dedican solo a pegarme y eso se les nota, pero yo elegí no ir más a esos programas y seguir con mi obra", dijo Flavio. Habrá que esperar los nuevos números, porque seguro, habrá más polémica.

