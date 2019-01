Flavio pegó el portazo en los premios Carlos y arde la Villa

Sin embargo este nuevo éxito no le permitió celebrar con todo ya que se metió en una polémica con los jurados de los Premios Carlos, que año a año reconocen a lo mejor del teatro en la temporada de la Villa, y anunció que no estará presente en la ceremonia y que retira sus nominaciones. Flavio envió una carta al municipio en la que aclara que no dejará a los jurados ingresar a la sala a ver el espectáculo. El coreógrafo dijo que está “cansado de que repartan premios a todo el mundo”, consignó el sitio de Cadena 3.

“Gracias gracias y más gracias por tanto, ocho años consecutivos de estar en el primer lugar”, escribió en su cuenta de Instagram. Al parecer el enojo de Flavio tiene que ver con un artículo en el reglamento que no permite a un ganador del Carlos de Oro ganarlo dos veces.

En 2017, con Mahatma, la obra más convocante de ese verano en Carlos Paz, Mendoza se quedó con el Carlos de Oro, premio que también recibió en 2014, por Stravaganza Water in art. Por lo que estarían inhabilitado para ganarlo tanto él como su obra. Según El diario de Carlos Paz, “tras expresar su malestar con la organización, sostuvo que los integrantes de su elenco tienen libertad para asistir a la ceremonia si así lo desean pero que él no irá nunca más. Criticó que no pueda premiarse con el máximo galardón más de dos veces al mismo artista”.

Obviamente que la ausencia del artista más elegido por los turistas no son un dato que pase inadvertido en los premios y por eso ayer salieron a contestarle desde la organización de los premios. “Todos los premios generan polémica, porque siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Si hay polémica en los Oscar, en los premios Nobel, cómo no iba a verla en los Carlos. Si los máximos genios del mundo, se quejan, que nos queda para el resto”; sostuvo Sonia Camps, integrante del jurado.

Pero no se quedó en eso solamente, sino que agregó: “No nos molesta la actitud de Flavio, está en su derecho de hacer lo que quiera. Entendemos que esta decisión puede generar malestar entre su elenco, que trabajó duramente durante el verano y podría estar con expectativa de tener algún reconocimiento. Flavio ha ganado el Carlos de Oro, lo ha ganado su obra y él personalmente, así que no es cierto que no lo haya ganado una persona premiada en otras ediciones”. La gran polémica del verano ya explotó.

El elenco se queda afuera de la fiesta del 4 de febrero

El acto más importante en la temporada teatral es sin dudas la entrega de los Premios Carlos 2019 que este año se realizará el lunes 4 de febrero en los Jardines Municipales, con transmisión para todo el país por la Televisión Pública Argentina, y la presencia de todos los elencos de la cartelera teatral de la villa, menos los de Siddharta.

Los galardones tienen por objeto reconocer a los distintos espectáculos y artistas que deciden hacer temporada en Carlos Paz. Los elencos pasaran como todos los años por la alfombra dispuesta en los jardines municipales, donde el público y los turistas podrán observarlos desde corta distancia y fotografiarlos. La entrada será como todos los años libre y gratuita.

“Es una lástima que no participe y no iremos a verlo”

El jurado no se bancó el plantón de Flavio y no solo salieron a contestarle, sino que además aseguraron que la excusa de Flavio para no asistir a la fiesta no tiene sustento porque ellos nunca dijeron que no podía ganar el Oro.

“Se nos informó que ha enviado una carta al municipio que seguramente conoceremos cuando volvamos a reunirnos.Es una lástima que no haya querido participar, porque nunca sabremos si se merecía el Carlos de Oro por lo que hizo esta temporada. No vamos a ir a verlo”, aseguraron los miembros del jurado en un comunicado.

Por su parte, los actores Damián Grassi e Ivana Vivas se pronunciaron sobre el trabajo del jurado y expresaron: “Tenemos que ver 43 obras, nos faltan bastantes pero no paramos. El nivel es muy bueno, hay de todo”, aseguraron desde la organización.