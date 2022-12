Floppy Tesouro habló de su amistad con Mauro Icardi

"Fue una foto. Una salida grupal, con amigas. Y justo compartimos la misma mesa que Mauro en Tequila. Tengo muchos amigos en común. Una foto de amigos, una salida. Como puso él 'noche de amigos'" explicó la modelo a Emilio "Tucho" Dei-Cas, el cronista del programa "A la tarde" (América TV).

Embed

Tras separarse hace tres años del empresario Rodrigo Fernández Prieto, padre de su hija Moreea, Floppy Tesouro se encuentra disfrutando de su soltería en Buenos Aires, compartiendo salidas por la noche porteña con sus amigas comenzó.

Floppy habló sobre la foto que Icardi compartió con el título "Noche de amigos" etiquetando a todos los que figuraban en la imagen, pero aun así surgieron las versiones de una relación sentimental entre ambos.

"Yo soy muy tranquila" comentó la modelo "muy respetuosa, de decir las cosas como son... Y me llamé a silencio en esta situación, me parecía lo mejor honestamente" dijo sobre los rumores.

Posteo Mauro.jpg

Además, contó que se habían visto hace unos dias en el cumpleaños de Kennys Palacios, estilista y amigo personal de Wanda, por ese motivo "Tucho" le consultó cómo había visto la relación entre Icardi y Nara, cosa que Floppy Tesouro prefirió responder con una evasiva "Mirá, yo estaba en la mía con mi hija, no me percaté de si estaban bien o mal. Es un tema muy personal y yo no me meto en las parejas de los dos".

Por otra parte, Floppy Tesouro agregó "Yo soy muy respetuosa, en este momento que está en plena separación. Wanda es una colega. Yo soy mamá, soy mujer. Entonces tampoco le di repercusión al tema porque uno tiene que ponerse en el lugar de los demás. Mauro es una persona muy atractiva, es una persona que tiene una familia divina... Me mantengo al margen de esas situaciones".

Sobre el futbolista volvió a enfatizar "Es una persona muy atractiva, pero la realidad es que está en una situación de su vida donde está en plena separación. Yo no me meto en esas cosas, soy muy prudente" finalizó la modelo