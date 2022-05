Así comienza el más reciente posteo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que nuevamente, y por segunda vez en la semana, comparte el video de un famoso conduciendo de manera imprudente en las calles argentinas. En este caso la autora y protagonista del video es la actriz y modelo Floppy Tesouro.

Floppy-Tesouro-01.jpg Floppy Tesouro tiene 1.4 millones de seguidores en Instagram. Archivo.

Como ella misma da cuenta en sus stories de Instagram -en las que no deja lugar a la imaginación y hace un relato exhaustivo- fue a buscarla a yoga en su Audi, manejando por uno de los Accesos de la Zona Norte del Gran Buenos Aires con una mano ya que con la otra sostenía el celular.

Una vez que se encontró con su hija, Tesouro decidió que la menor viajara en el asiento delantero (cosa que por su edad y altura no está permitido por la Ley de Tránsito), parada (o mal sentada) y sin cinturón de seguridad.

La joven madre la graba mientras la nena canta, pero el auto no está detenido: la vedette está conduciendo y lo hace con una sola mano, filmándola y desatendiendo el camino, exponiéndose y exponiendo a la menor a un accidente. Esto se comprueba porque la imagen de ella se ve reflejada en los anteojos que lleva puestos la nena.

Aún cuando se pueda dar a baja velocidad podría ocasionarle serias consecuencias ya que el impacto contra el parabrisas o algunos de los laterales podría ser grave para el cuerpo de un chico.

"Los adultos tenemos que cuidar a los chicos: estas imágenes exhiben la absurda generación de un riesgo extremo. Las distracciones al volante causadas por el uso del celular son, hoy en día, causa extendida de siniestros viales. De nuevo: un buen conductor debe poner toda su atención en conducir", sigue el posteo que fue redactado en primera persona por Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Martínez Carignano (@pablomcarignano)

"Desde la ANSV no vamos a mirar para otro lado cuando accedemos a casos como éste. 'Vigilantes', 'pero si no pasó nada'... ya sabemos que algunos van a reaccionar así. No nos preocupan los agravios: tenemos que fomentar una nueva cultura vial en la que nos cuidemos mucho más. Por eso, pediremos la reevaluación de la conductora a los efectos de determinar su aptitud para ser titular de una licencia. Además del efecto particular, esperamos que esta decisión sirva para que muchos más reflexionen sobre el tema", anticipó Martínez Carignano.

Floppy Tesouro tiene 1.4 millones de seguidores en Instagram, lo que es interpretado como un mensaje peligroso también para la gente que consume lo que las celebridades suben a sus redes.

Cabe recordar que el lunes el triste protagonista fue Luciano Castro a bordo de su Ford F-150 Raptor, en compañía de su novia Flor Vigna y de sus tres hijos, uno de los cuales (su hija) viajaba parada entre las butacas delanteras, sacando el cuerpo por el techo solar eléctrico.