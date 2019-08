¿Qué pasó? Es que mientras Maju Lozano y Juan Marconi estaban conduciendo el evento y tratando de recaudar dinero para el comedor, en una de las mesas se encontraba Flor de la V junto a Claudio Cosano, Fabián Medina Flores y Mariano Caprarola. Pero la participante del ‘Súper Bailando’ y los integrantes de La jaula de la Moda no estaban solos: había alguien más junto a ellos, un hombre al cual Flor no conocía. Lo cierto es que el resto de las personas parecían casi de la familia de Flor y así en ese clima distendido y muy entre amigos, De la V habría comenzado a defenestrar a quién estaba a cargo de la conducción, sin saber que ese hombre que estaba sentado a su lado era el marido de Lozano. "¡Mientras @soymajulozano conducía el evento, @Flordelav no paró de destrozarla! ‘Si sabía que estaba esta no venía, es una ordinaria, una mersa (...)’. Sin saber que el señor que estaba sentado a su lado era Juan, la pareja de Maju", contó en sus redes sociales el periodista Lio Pecoraro.

Maju y Lio son compañeros en el ciclo Todas las tardes y el periodista salió a defenderla y además del chimento publicó un video que tituló "El beso de Judas", donde se puede ver claramente cómo ambas se saludan, antes de que la gala comenzara. "Falsa como ella sola, primero la saludó como si nada para después insultarla de arriba a abajo", agregó en referencia a De la V. Y siguió con su bronca: "Debería aprender, ya que tanto habla de la inclusión, que esta no sería la mejor manera de dar el ejemplo, discriminando y defenestrando a una mujer como lo hizo. También, debería aprender a ser buena compañera y no maltratar como hace a su equipo. La falsedad del medio".

La bronca de Flor y Maju no es nueva y se remonta al año pasado cuando la producción de Todas las tardes, el programa de Maju, decidió despedir del panel a Amalia Granata. En su momento Flor salió a defender a la rosarina y castigó duramente a Maju a quien la acusó de "lavarse las manos". En ese momento Maju le respondió muy duro a Flor y hasta la acusó de tener un problema personal con ella. Desde ese momento la relación entre ambas quedó muy tirante y en la cena volvieron a reeditarla.

