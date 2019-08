El Pájaro Claudio Caniggia, abatido y más audios duros de Mariana Nannis

Trascendió que Caniggia quedó demolido tras la acusación de la madre de sus tres hijos de que perdió un cuarto hijo. Se lo vio en Brasil muy deteriorado. Y se conocieron audios de su ex donde lo insulta duramente

La feroz pirotecnia entre la ex pareja Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia sigue sumando capítulos. Se conoció que el ex futbolista se encuentra en Brasil en compañía de su novia, Sofía Bonelli. Pero no puede disfrutar de la mini luna de miel con su joven amor. Porque trascendió que Caniggia quedó demolido tras la acusación de la madre de sus tres hijos de que perdió un cuarto hijo, cuando presuntamente él la empujó estando embarazada de dos meses.