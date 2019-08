Enseguida se dispararon los comentarios en torno de esta infidelidad de la que Bianca no se hace cargo.

"No hay nada de cierto, es mentira. Sí es verdad que estuve en Mardel, que salí a bailar y que entre mis amigos está Aaron, porque es amigo mío hace un montón y de mis hermanos. Pero no es cierto que me fui a dormir con él. De hecho, me volví con mis hermanos a mi casa. Teníamos el cumple de mi sobrino. Estuve todo el tiempo con mis hermanos, porque hacía mucho que no los veía. Tengo muchos amigos hombres, Fede lo sabe y los conoce", dijo la bailarina.

Fede, por su parte, salió a bancarla: ‘Bian fue a bailar con sus hermanos, con amigos. Tiene una vida social muy linda, como yo. No es que me estás comunicando algo que no sabía", dijo muy seguro.