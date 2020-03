Flor Peña también tuvo tiempo para descomprimir hablando del virus. Ante la pregunta del conductor, la intérprete respondió que "el poliamor no se puede practicar en este tiempo a causa del coronavirus". Carolina Ardohain, otra de las invitadas de la emisión de ayer de PH inció que no contaran con ella para el poliamor. Pampita también se puso más seria y dijo que creía que "lo principal es tomar las experiencias del exterior", en el sentido de que que no había que minimizar la ya declarada pandemia porque si no se hace lo necesario luego el problema es mucho mayor.

El abogado Fernando Burlando recordó las consecuencias legales para los que no cumplan las disposiciones respecto al control de la enfermedad. Detalló los artículos en los que está encuadrada la conducta de aquellos que no respeten el aislamiento cuando están obligados a hacerlo porque vinieron del exterior. Chapu Nocioni habló del basquetbolista de la NBA Rody Gobert que se tomó en solfa las prevenciones y al finalizar una conferencia de prensa tocó con sus manos todos los micrófonos de los periodistas. Días después dio positivo de coronavirus.

Además de los ya nombrados, estuvo invitado el diseñador Santiago Artemis, quien se destaca por sus atuendos estrafalarios. Anoche vestía un traje negro convencional pero con un enorme volado naranja sobre los brazos y largos aros. Artemis comentó que cuando tiene una cita se viste de manera menos llamativa para no intimidar a la otra persona. El otro invitado fue Rodrigo Lussich, quien dijo que piensa casarse en noviembre con Juampi, Juan Pablo Kildoff.

Pampita dijo que tenía ganas de tener más hijos, pero no en lo inmediato. Con Roberto García Moritán "tenemos planes a futuro" respecto a agrandar la familia. Burlando dijo que no se arrepiente en ningún caso de aceptar un caso. La pregunta de Andy era por Juan Dhartés.

