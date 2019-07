Flor Vigna ya no banca a Juan Darthés: "Me da desprecio"

Flor aseguró que el caso de Darthés le produce mucho "desprecio", y se mostró arrepentida por haber defendido años atrás, cuando era su compañero de Simona.

"Como compañero es excelente, como hombre es muy caballero, no para de hablar de su mujer. Es muy cuidadoso y por eso es tan exitoso y estuvo en tantas tiras", había dicho Vigna en el programa de Mirtha Legrand.

Ahora, por un trabajo de concientización y aprendizaje, la actriz realizó un mea culpa y ante la pregunta de la diva en el almuerzo de este domingo, dijo que antes tenía vestigios de machista.

"Me da mucho desprecio, es una buena palabra. Yo cometí el error en tu programa de dejarme llevar. Por todo el movimiento me enfrenté a una Flor machista", aseguró. "Yo por ahí pensaba que si a otra le pasaba algo y a mí no, que me vestía como un chaboncito, era porque se vestía diferente", señaló, para luego remarcar cómo la cambió el colectivo de Actrices Argentinas.

"Me redescubrí con el movimiento. Me di cuenta que me tapaba porque creía que había que taparse y por ahí yo no quería. Yo no voy a hacer menos o mas por un baile sexy", se sinceró.

Luego comentó: "Yo iba a la escuela de Julio Bocca, salía re tarde y me vestía como un chaboncito para esperar el bondi 109. Yo sentía que como esperaba así, si a otra le pasaba algo era porque se vestía diferente y que a mí no me iba a pasar nada porque me vestía como un chabón", relató. "Hoy en día descubrí que había tapado un montón de cosas por prejuicios míos", dijo, autocrítica mientras que Griselda Siciliani salió a respaldarla: "Es cultural, no te castigues. No es culpa tuya".