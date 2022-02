Florencia de la V apuntó contra el Kun Agüero

, fueran las palabras que utilizó Agüero para tocar el tema del impuestos patrimoniales como el de la riqueza o bienes personales.En base a los dichos del jugador, Flor de la V fue dura:, comenzó la conductora., continuó.

La conductora no se guardó nada y siguió cuestionando la postura de Agüero: "Al Kun no lo conozco. Sé que es un gran deportista y parece un buen chico, pero me sorprende que alguien que nació en la pobreza, como muchos futbolistas, y conoce bien de cerca qué son las necesidades, hoy piense como un rico”.

Por último, reflexionó: “Celebro este debate, espero puedan reflexionar sin prejuicios ni estigmas sociales sobre la pobreza. Para mí, es lógico que los impuestos sirvan para ayudar a los que menos tienen y sobre todo mejorar la vida de los ciudadanos”.