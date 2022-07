Florencia Peña se arrepintió de quitarse lolas a los 18 años

Embed

En su charla con Andy Kutnetzoff, salió el tema de la identificación de la actriz con el feminismo. “Si bien yo no militaba el feminismo, ni estaba en ghettos feministas, mi estilo de vida era feminista. Nunca un tipo me dijo qué me tengo que poner, qué decir o qué no decir. Alguno que otro trató, pero no pudieron por suerte”, explicó.

Luego, añadió que le “costó aceptar que era una mina sexual”. En ese punto, Andy Kutnetzoff le mencionó que la conductora se enfrentó a comentarios sobre su físico en sus comienzos. “Empezó medio como un trauma tu carrera con la pechocha, ¿no?”, consultó el conductor. “¿Medio nomás? Bastante trauma”, dijo Flor.

“Yo me saqué. Quizás con la cabeza de hoy me las hubiera dejado. Pero en ese momento, no me las podía bancar. No las podía sostener”, agregó. “¿Qué es lo que no sostenías? ¿Las miradas de los tipos?”, preguntó Andy. “La mirada de los tipos ni hablar, porque me ponía remeras para que no se me notara”, contestó Florencia Peña.

Después, explicó su arrepentimiento de operarse. “Mi familia bancó porque me vieron muy contundente en mi necesidad de sacármelas porque de verdad para mi era una carga. Ahora con el diario del lunes, digo ‘qué pelotuda’. A veces uno piensa la vida para atrás con la experiencia, pero en ese momento no tenía esa cabeza ni ese tránsito”, dijo.

“Hoy diría otra cosa: ‘tengo tetas re grandes y me la re contra mil banco’ como hago con otras cosas. Ya a esta altura de mi vida, tengo 48 años, la verdad que me costó mucho aceptar quien soy y quien quiero ser. Porque vengo de una familia muy tradicional, tengo muchos mandatos encima, porque soy mina, porque siempre me la banqué sola, soy una mina muy independiente”, cerró.