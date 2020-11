Florencia Peña ve difícil hacer la obra Casados con hijos

La conductora de "Flor de equipo" (Telefe) explicó que no sabe si "se podrá hacer finalmente. Ahora diría que no, por las agendas de todos. Es difícil pensar si podríamos hacerlo". Es que debido a las postergaciones la producción del show deberá hacer el intento para coordinar las agendas de Guillermo Francella, Luisana y Darío Lopilato y Marcelo De Bellis -quienes interpretan a Pepe, Paola y Coqui Argento y Dardo Fuseneco-.

Asimismo la actriz comentó decisión de Érica Rivas de no volver a interpretar a María Elena, uno de los personajes más queridos y recordados por los seguidores del show. "Yo no volví a hablar con Érica, obvio que como grupo todos respetamos su decisión. En todo momento intentamos que se sintiera cómoda, bien, nos parecía que ella era una actriz que nos encantaba y que lo que hizo en Casados con hijos fue brillante. Teníamos ganas de que esté, pero también le respetamos su decisión de no ser parte si no se sentía cómoda", remarcó.

"Ella decidió así y una no puede meterse en las decisiones de los demás porque cada uno cuida su profesión, y es honesto consigo mismo. Ella es una actriz de esas características. Lamentamos mucho que se bajara y fue una decisión que aceptamos como grupo", argumentó.

Pese a ello, Florencia se mostró esperanzada con la posibilidad de que en algún momento llegue a realizarse la obra de teatro, debido a que miles de espectadores habían comprado sus entradas con antelación y aguardaban con ansias el esperado regreso del elenco-. "Igual, en caso de que alguna vez se hiciera Casados con hijos, puedo asegurarles que va a ser una gran obra, muy graciosa porque estaba planteada así desde el arranque. Obvio que nos hubiera encantado que esté Érica Rivas, pero si se llega a hacer veremos qué pasa. Ahora no puedo decir nada porque ni siquiera sé si vamos a lograr hacerla", sentenció.

Más allá de esto, lo cierto es que Peña está atravesando un gran momento en el plano profesional y sentimental, dado a que hace unos pocos meses lanzó su marca ‘F de Flor’ y la semana pasada debutó con su magazine por Telefé, el cual obtuvo buenas críticas y el rating acompañó.