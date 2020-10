FMS anunció las batallas de la 3ra fecha del torneo de rap

En esta nueva jornada las batallas que se disputaran son: Cacha vs Mecha; Wolf vs Sub; Stuart vs Klan; Dtoke vs Nacho y Papo vs MKS.

¿De qué se trata la Liga?

Este torneo de freestyle o estilo libre (disciplina que consiste en improvisar sobre una base de rap), tiene un fixture parecido al fútbol: Son 10 raperos que compiten entre sí en 9 fechas, las cuales se realizan una vez por mes, para definir un campeón.

Las batallas son "uno contra uno" y se enfrentan seis diferentes rondas: Easy mode (en un minuto, los competidores tendrán que rimar con palabras que saldrán en un monitor cada 10 segundos), hard mode (en un minuto, deben rimar con palabras que se les indican cada 5 segundos), temáticas (Dos rondas donde cada freestyler debe improvisar con una misma palabra temática), random mode (tienen que elegir aleatoriamente rimar con imágenes, objetos, alguna noticia de actualidad o palabras con una misma terminación), sangre (dos rondas de un minuto con temática libre. Ida y vuelta, es decir, un rapero empieza y otro responde y viceversa) y finalmente, el deluxe (que comienza a capella y continúa con 160 segundos de temática libre con una melodía de rap).

El freestyler que gane su batalla de manera directa se lleva 3 puntos, mientras que el que pierde no suma puntos. En el caso de que haya “réplica” (empate) habrá una o dos rondas más de 160 segundos con temática libre para determinar el ganador que suma 2 puntos mientras que el perdedor consigue solo uno.

El veredicto de quien gana la batalla está a cargo de los jueces (5) que van puntuando las rimas de los participantes (de 0 a 4) en vivo a través de sus tablets.