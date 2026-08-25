Franco Colapinto y Maia Reficco ¿reconciliados?

Luego del distanciamiento que se produjo en julio pasado, la joven pareja fue vista paseando por las calles de Ámsterdam durante el fin de semana.
La vida sentimental de Franco Colapinto volvió a ocupar el centro de la escena mediática a raíz de una imágenes que aparecieron en las que se ve al piloto argentino de Fórmula 1 junto a la actriz y cantante argentinoestadounidense Maia Reficco. En las fotografias se ve a la joven pareja caminando abrazados por las calles de Ámsterdam durante el fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos, lo que alimenta las versiones de una reconciliación tras los rumores de crisis que circularon a mediados de julio.
En su programa "SQP -Sálvese quien pueda" en América TV la conductora Yanina Latorre dio a conocer la fotografía y explicó “Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam. Ella lo debe haber ido a ver a él, que corrió en Países Bajos, y salieron a pasear juntos”.
Colapinto finalizó en la decimocuarta posición en la carrera de Zandvoort. y la presencia de Reficco en la capital neerlandesa se interpretó como un gesto de acompañamiento en medio de la exigente temporada europea del piloto de Alpine.
A fines de julio pasado, en el programa "LAM" de América TV, Pepe Ochoa informó que Colapinto y Reficco habían puesto fin a su relación, que llevaba alrededor de seis meses. Según esa versión, el piloto atravesaba “una crisis personal muy fuerte” y no podía brindarle a la actriz “ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia”. La distancia física -él en plena competencia europea y ella en Los Ángeles promoviendo sus proyectos- habría sido determinante para finalizar la relación.
Yanina Latorre sumó más información sobre la separación “Yo no sé si la crisis es muy de ellos o del entorno. A mí lo que me llegó es que a la familia de él, o más precisamente a la mamá de él, ella le parece intensa. Yo estuve averiguando y a mí me dijeron que ella es un amor”.
La última aparición pública de la pareja había sido en el paddock el 7 de junio en el Gran Premio de Mónaco ,a lo que se sumó la escasa interacción en redes sociales, e incluso por el hecho de que Colapinto no saludara públicamente a Reficco por su cumpleaños el 14 de julio.
Ni Colapinto ni Reficco se pronunciaron oficialmente sobre el reencuentro ni sobre el estado actual de su vínculo.
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