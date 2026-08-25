Franco Colapinto y Maia Reficco ¿reconciliados?

Yanina Latorre sumó más información sobre la separación “Yo no sé si la crisis es muy de ellos o del entorno. A mí lo que me llegó es que a la familia de él, o más precisamente a la mamá de él, ella le parece intensa. Yo estuve averiguando y a mí me dijeron que ella es un amor”.

La última aparición pública de la pareja había sido en el paddock el 7 de junio en el Gran Premio de Mónaco ,a lo que se sumó la escasa interacción en redes sociales, e incluso por el hecho de que Colapinto no saludara públicamente a Reficco por su cumpleaños el 14 de julio.

Ni Colapinto ni Reficco se pronunciaron oficialmente sobre el reencuentro ni sobre el estado actual de su vínculo.