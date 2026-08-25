Gran Hermano Generación Dorada: Tamara Paganini es la nueva eliminada

Tamara Paganini -la histórica participante- quedó eliminada de Gran Hermano Generación Dorada tras un ajustado versus contra Solange Abraham.
La histórica participante de la primera edición del reality de Telefe, abandonó la casa en la 27ª Gala de Eliminación -que se emitió el lunes 24 de agosto de 2026-, al recibir el 51,1 % de los votos del público frente al 48,9 % de Solange Abraham. La diferencia de apenas 2,2 puntos puso fin a su segunda estadía en el programa, que se extendió por 147 días y la ubicó en el octavo lugar.
La placa inicial de la noche incluía a seis jugadoras -acompañadas por visitas- Solange Abraham (con Tomy Riguera), Mariela Prieto (con Campanita), Pincoya (con Brian Sarmiento), Yisela “Yipio” Pintos (con Titi Tcherkaski), Luana Fernández (con Danelik) y Tamara Paganini (con Nazareno Pompei).
En las primeras instancias de la votación negativa, quedaron a salvo Luana Fernández (0,1 %), Mariela Prieto (0,3 %), Pincoya (0,7 %) y Yipio (1,3 %), quedando para el mano a mano final a dos figuras con fuerte peso en Gran Hermano Generación Dorada y en la historia del formato argentino.
La rivalidad entre Paganini y Abraham se había intensificado en las últimas semanas dentro de la casa. Ambas protagonizaron cruces fuertes, entre ellos uno con acusaciones cruzadas por un supuesto escupitajo, y por su parte Tamara también tuvo enfrentamientos con Pincoya y otros participantes.
Santiago del Moro anunció el resultado al cierre del programa y antes de la despedida, destacó a la eliminada como “una gran jugadora” y “una gran persona”. Tamara Paganini respondió con buen humor “Gente, fue un placer… Big, esta historia no termina, vos sabés… ¡Te amo! Chicos, los espero afuera con asado. ¡Chau!” y se fue junto a Nazareno Pompei, su visita.
La trayectoria de Tamara Paganini marca un contraste con su paso por Gran Hermano 1 -en 2001-, cuando llegó a la final como subcampeona tras 112 días de aislamiento. En el caso de Generación Dorada, su salida consolida a Solange Abraham como la competidora con más mano a mano superados de la temporada: cinco.
Con esta eliminación, el reality ingresa de lleno en su recta final. Entre las jugadoras que continúan en competencia están Solange Abraham, Pincoya, Yanina Zilli, Luana Fernández, Charlotte Caniggia, Mariela Prieto y Yisela “Yipio” Pintos.
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