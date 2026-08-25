Gran Hermano Generación Dorada: Tamara Paganini es la nueva eliminada

Santiago del Moro anunció el resultado al cierre del programa y antes de la despedida, destacó a la eliminada como “una gran jugadora” y “una gran persona”. Tamara Paganini respondió con buen humor “Gente, fue un placer… Big, esta historia no termina, vos sabés… ¡Te amo! Chicos, los espero afuera con asado. ¡Chau!” y se fue junto a Nazareno Pompei, su visita.

La trayectoria de Tamara Paganini marca un contraste con su paso por Gran Hermano 1 -en 2001-, cuando llegó a la final como subcampeona tras 112 días de aislamiento. En el caso de Generación Dorada, su salida consolida a Solange Abraham como la competidora con más mano a mano superados de la temporada: cinco.

Con esta eliminación, el reality ingresa de lleno en su recta final. Entre las jugadoras que continúan en competencia están Solange Abraham, Pincoya, Yanina Zilli, Luana Fernández, Charlotte Caniggia, Mariela Prieto y Yisela “Yipio” Pintos.