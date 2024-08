Frente al espejo, Nati Jota enamoró a sus seguidores

nati-jota-mini-xsjfif.webp

Frente al espejo, la reconocida influencer mostró en detalle la bikini que llevará a sus vacaciones apostando por un diseño con bombacha colaless ultra cavada color verde botella.

Días antes, Nati Jota mstró su faceta más fashionista sumándose al look Gossip Girl, uno de sus estilos favoritos. La panelista de OLGA volvió a elegir las mini ultra XS al ras con un diseño color gris súper corto y, para destacar su cintura, la levó con remerita crop mega ceñida.

nati-jota-bikini-xsjfif.webp

Nati Jota denunció que usan su imagen con Inteligencia Artificial para estafar personas

La influencer Nati Jota denunció en su cuenta de X como sitios de apuestas online, e inclusive marcas de celular utilizan su imagen alterada con Inteligencia Artificial para estafar personas, y alertó a sus seguidores para que no sean futuras víctimas.

“Estoy enojada, preocupada y angustiada ”, comienza el descargo. “Hay una cuenta que vende celulares en Instagram que modificó una story mía como si yo los hubiera recomendado y la tienen en sus destacadas. Estafadores hdps”, denunció.

Por oto lado, reveló que este no fue un caso aislado, sino que ya le había ocurrido con una página de apuestas online: “El otro día un video mío con IA recomendando invertir en no sé qué”.

La influencer manifestó su tristeza ante las posibles víctimas de estas páginas que utilizan su imagen sin autorización: “Me da pena pensar que alguien puede caer”.

“Aunque no sea mi responsabilidad, ahora que sé que existe, siento que sí lo es advertirlos y hacer todo lo posible para que eso se baje; pero denuncié mil veces lo de IA, y para Instagram estaba en regla ”, se quejó y advirtió a sus seguidores.

Luego, Nati Jota detalló como era el video que le apareció en la aplicación de fotos:“Era un video de mi cara con una voz similar a la mía diciendo cosas que nunca dije y recomendando INVERTIR", y agregó irónicamente: "Dale Instagram, seguro que no tiene nada de malo”.

“Lo de hoy es más casero, pero pueden caer y no quisiera. Me da impotencia", se lamentó y advirtió que le cambian el usuario para que no lo detecten en futuras denuncias: "Cambian el nombre de la cuenta a cada rato y me dificulta perseguirlos así. Además de que me bloquean ”, cerró.