Friends: el elenco confirma que se reencontrará en un especial de HBO Max

Finalmente, aunque se dilató más de lo esperado, el anuncio oficial llegó esta tarde con los actores compartiendo la ansiada noticia en sus redes sociales. “Está sucediendo”, escribieron cada uno de los protagonistas.

Por supuesto que la publicación no tardó en volverse tendencia: Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Chandler (Matthew Perry), Ross (David Schwimmer), y Joey (Matt LeBlanc) estarán de regreso.

Según estiman varios medios estadounidenses, este reencuentro tendrá un tono nostálgico. Aunque los fanáticos esperaban conocer cómo siguió la vida de los amigos neoyorquinos, el programa no será una ficción sino que se centrará en una charla entre los actores acerca de cómo vivieron el éxito de la serie y su idilio con las nuevas generación.

"Supongo que podría llamar a este lugar donde todos volvieron a estar juntos: nos reunimos con David, Jennifer, Courteney, Matt, Lisa y Matthew para un especial de HBO Max que se programará junto con toda la biblioteca de Friends", dijo Kevin Reilly, director de contenido de HBO Max y presidente de TBS, TNT y truTV, a través de un comunicado.

Y agregó: “Tuve la oportunidad de trabajar cuando estaba en las primeras etapas de desarrollo y, muchos años más tarde, me encantó verla atrapar a los espectadores generación tras generación. Aprovechó una era en la que los amigos y el público se reunieron en tiempo real, y creemos que esta reunión especial capturará ese espíritu, uniendo a los fanáticos originales y nuevos”.

Para regresar al Central Perk, los actores habrían llegado a un acuerdo extraordinario. Según una publicación de The Hollywood Reporter, el elenco habría negociado ganar el doble de su tarifa anterior por episodio. ¿De cuánto estamos hablando? Una cifra que rondaría los US$ 2.5 millones y US$ 3 millones para cada uno por el especial. La amistad no tiene precio, pero este parece ser uno considerable…

