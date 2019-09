Friends cumple 25 años: ¿por qué no podemos dejar de verla?

Hace un tiempo, cuestionado sobre el placer que generan las repeticiones de nuestros shows y películas favoritas, el neurocientífico Facundo Manes analizó: “Tiene que ver con los sistemas cerebrales de recompensa. Y es justamente por eso que las vemos una y otra vez. Esto nos ayuda a sentirnos bien, porque las actividades que nos resultan apasionantes aumentan la atención selectiva hacia esa tarea, como si nos ‘hipnotizaran’”. Y no es casualidad que esa explicación se ajuste al disfrute que genera reencontrarse hasta cuatro veces por día con los habitués del Central Perk.

La identificación con esos neoyorquinos atractivos es algo natural para millones de personas. Sus problemas no se diferencian mucho de los que atraviesan, en cualquier lugar del mundo, los ciudadanos de clase media. Y aunque fueron la máxima expresión de la Generación X, no hay Millennial o Centennial que se sienta ajeno a esos enredos amorosos, frustraciones laborales o crisis existenciales. El magnetismo que producen los desencuentros y reencuentros entre Ross y Rachel o la tristeza que invade cuando Chandler deja el departamento de Joey es atemporal y trasgeneracional. ¿Quién no atravesó situaciones parecidas?

Pero hay una cuestión fundamental que excede la nostalgia y es clave para que su contenido no nos aburra a 25 años de su estreno: las experiencias propias. Ellas nos llevan a resignificar eso que conocemos de memoria. Crecimos viéndolos y aunque ellos sean exactamente iguales, nosotros no. Nuestra visión del mundo adulto está en una permanente reconstrucción. Por eso, cuando volvemos a ver cómo Phoebe aprende a andar en bicicleta a los treinta y tantos, el capítulo sigue siendo una experiencia enriquecedora.

Aprender a manejar lo que sea, es un ejercicio diario. Mirar Friends, reírnos y repetir los diálogos al unísono con el televisor, también. En gran parte, algunos le debemos nuestro sentido del humor.

ADEMÁS:

Tinder realizó su primera serie: ¿de qué trata?

Robert Downey Jr volvería a ser Tony Stark en "Black Widow"