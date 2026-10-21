"Frozen, el musical" llegará por primera vez a Argentina en el invierno de 2027, por ese motivo hay audiciones abiertas para el personaje de Elsa, la reina de Arendelle.
El éxito internacional "Frozen, el musical" -adaptación teatral del clásico de Disney- se prepara para aterrizar por primera vez en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires. Con producción de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, -los mismos de "Matilda, el musical" (2023), "School of Rock" (2024), "La Sirenita" (2025) y "Charlie y la Fábrica de Chocolate" (2026)- el estreno está programado para el invierno de 2027, con funciones previstas entre mayo, junio y julio.
El anuncio llega acompañado de una "búsqueda abierta y presencial" para encontrar a la protagonista de la heredera del reino de Arendelle: la princesa Elsa. La convocatoria, que ya está en marcha, se dirige a actrices con una edad escénica de entre 21 y 28 años. Es requisito excluyente ser mayor de edad y contar con sólida formación en canto, danza y actuación. En lo vocal, se exige dominio del teatro musical contemporáneo, manejo de "mix voice" y sonidos "belting", con un rango de Mi3 a Mi5.
La primera etapa es virtual, las interesadas deben completar el formulario de inscripción -disponible en el sitio de Ozono Producciones y en las redes de las productoras- y adjuntar un video cantando “Libre soy". Las inscripciones cierran el 27 de octubre de 2026. El equipo revisará el material y contactará a las preseleccionadas para las audiciones presenciales, que se realizarán en el escenario del Teatro Gran Rex durante la segunda y tercera semana de noviembre de 2026 y los ensayos comenzarán aproximadamente dos meses antes del estreno.
El equipo creativo está encabezado por Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero en la dirección general, Analía González en dirección coreográfica, Maxi Vecco en diseño audiovisual, Sebastián Mazzoni en dirección vocal y José Ponce Aragón diseño escenográfico. La música y letras originales son de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, el libro es de Jennifer Lee, y la dirección original en Broadway fue de Michael Grandage. La producción promete “transportar al público al mágico reino de Arendelle, con una historia que ha emocionado a distintas generaciones y una puesta en escena que reunirá música, magia y emoción”.
Ozono, MP y Los Rottemberg llegan a "Frozen" tras una seguidilla de éxitos masivos en el Gran Rex y la calle Corrientes, entre ellos "Matilda, el musical", "School of Rock", "La Sirenita" y "Charlie y la Fábrica de Chocolate". En esos procesos de casting abiertos, las productoras han descubierto talento emergente -como ocurrió con Albana Fuentes en "La Sirenita"-.
"Frozen, el musical" -basado en la película de Disney de 2013 escrita y dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck- ya ha tenido versiones exitosas en Broadway y en distintos países. Su llegada a Buenos Aires se perfila como una de las grandes apuestas del calendario teatral de 2027, especialmente durante las vacaciones de invierno. Las aspirantes interesadas pueden consultar el formulario oficial y el material de audición -pista y letra de “Libre soy”- a través de los canales de las productoras.
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