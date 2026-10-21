Ozono, MP y Los Rottemberg llegan a "Frozen" tras una seguidilla de éxitos masivos en el Gran Rex y la calle Corrientes, entre ellos "Matilda, el musical", "School of Rock", "La Sirenita" y "Charlie y la Fábrica de Chocolate". En esos procesos de casting abiertos, las productoras han descubierto talento emergente -como ocurrió con Albana Fuentes en "La Sirenita"-.

"Frozen, el musical" -basado en la película de Disney de 2013 escrita y dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck- ya ha tenido versiones exitosas en Broadway y en distintos países. Su llegada a Buenos Aires se perfila como una de las grandes apuestas del calendario teatral de 2027, especialmente durante las vacaciones de invierno. Las aspirantes interesadas pueden consultar el formulario oficial y el material de audición -pista y letra de “Libre soy”- a través de los canales de las productoras.