Y LOS NOMINADOS SON

Programa periodístico matutino diario en AM (Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre, Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10, Mesa chica (Alfredo Scocimarro – Del Plata, Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña - Splendid, Vamos Rivadavia (Nelson Castro – Rivadavia).

Programa periodístico matutino diario FM (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos, Arriba carajo (Gastón Recondo – DSports, De acá en más (María O’Donnell – FM Urbana Play, Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix)

Programa periodístico vespertino diario AM (De vuelta (Pablo Duggan – Radio 10, El ojo de la tormenta Tomás Méndez – AM 750, Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia, Pastor 910 (Facundo Pastor – La Red, MP 910 Marcelo Palacios - La Red).

Programa periodístico vespertino diario FM (Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández – FM La 100. Paren la mano Lucas “Luquitas” Rodríguez - Vorterix, Reloj de plastilina (Juan Di Natale – FM Mega, Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play, ¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta – Rock and Pop).

Programa de interés general (Basta baby (Baby Etchecopar - Rivadavia, El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10, Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre, Tres de tres (Gabriel Ruocco - Continental).

Programa de interés general en FM (Coworking (Nacho Otero – Delta, El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100, La Negra Pop Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio, No está todo dicho (Guido Kaczcka y Claudia Fontán – FM La 100).

Programa nocturno AM y FM (Acá hay buen fútbol Fernando Mancini – La Red, Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia, Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10).

Programa semanal en AM (El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional, Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red, Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre, La hora referí (Daniel Dátola – La Red).

Programa deportivo (Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman - La Red, No veo la hora (Ariel Senosiain – FM D Sports, Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre, Un buen domingo (Walter Nelson – La Red).

Programa musical en AM (La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750, Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca - Mitre, Qué noche Teté (Teté Coustarot – Radio 10, Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional).

Programa musical en FM (Aspen Club (FM Aspen, La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney, La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue).

Programa cultural/educativo (Al infinito y más allá (Nora Bar – El Destape Radio, Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional, Después de todo (Gustavo Campana – AM 750, El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia).

Programa agropecuario

Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano, La hora del campo (Alejandro Cánepa - Continental, Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre).

Labor periodística femenina (María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play, Nuria Am Nuria A.M. – Del Plata, Rosario Ayerdi De vuelta – Radio 10).

Labor periodística masculina (Alejandro Bercovich (Pasaron cosas – FM Radio Con Vos, Eduardo Feinmann Alguien tiene que decirlo – Mitre, Ernesto Tenembaum ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos, Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10, Jorge Rial (Argenzuela – Radio 10).

Labor conducción femenina (Lizy Tagliani (Arriba bebé – Pop Radio, María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre, Naanim Timoyko Modotango.ar – FM La 2x4, Yanina Latorre (Yanina 107.9 - El Observador).

Labor conducción masculina (Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – FM Urbana Play, Guido Kaczka (No está todo dicho – FM La 100, Guillermo Stronati (Tierra adentro – Nacional, Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red).

Labor periodística deportiva (Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental, Hugo Balassone (Un buen momento – La Red, Magdalena “Magui” Aicega ¿Quién paga la fiesta? – FM Rock and Pop).

Labor humorística (Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana - Mitre, Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio Con Vos, Pachu Peña Re tarde – FM Pop, Patricio “Pato” Benegas (Ventura show 1030 y Mesa chica - Del Plata).

Servicio informativo (La Red Informativa La Red, Mitre informa primero (S.I. Radio Mitre, Radio 10 - Siempre noticias (Radio 10, Radionoticias Del Plata Del Plata, Rotativo del aire Rivadavia).

Labor locución femenina (Alejandra Salas Todo queda en casa y No está todo dicho – FM La 100, Gigi Ribaloff(Mucha Radio, Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo – Mitre).

Labor locución masculina (Bebe Sanzo (El club del Moro – FM La 100, Mario Portugal(Rivadavia, Sebastián Bresler Mitre).

Relator deportivo (Daniel Mollo (Boca de selección – Del Plata, Gabriel Anello Mitre, Leonardo Gentili La Red).

Mejor labor en producción (Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre, Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10, Pablo Benvenutti (El club del Moro – FM La 100, Florencia Verdaguer (Mesa chica – Del Plata).

Mejor labor en operación (Alejandro Chule (Sarasa – FM La 100, Gabriel Marsili FM Los40, Guillermo Bidondo (El club del Moro – FM La 100).

Labor en musicalización (Delta Music Team (FM Delta, Javier Fábregas (FM Aspen y Radio 10, José Luis De Dios (FM Nacional Folklórica, Leo Rodríguez LN+ Música 104.9).

Movilero (Alan Zurita (Mitre informa primero – Mitre, Mercedes Ninci (Mitre informa primero - Mitre, Rosario Bigozzi (La Red).

Columnista de espectáculos (Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta? Rock and Pop, Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100, Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos).

Columnista político (Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana – Mitre, Nacho Girón (Vuelta y media – Urbana Play, Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos).

Columnista económico

Alfredo Zaiat El Destape Radio, Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos, Willy Kohan Rivadavia).

Columnista policial / judicial (Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10, Gustavo Carabajal FM 107.9 El Observador, Hugo Alconada Mon De acá en más – FM Urbana Play, Rodrigo Alegre Nuestra mañana – Mitre).