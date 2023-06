Furor por las entradas para los shows de Taylor Swift en Argentina

Antes de la confirmación circulaban numerosas especulaciones en redes sociales respecto a un inminente anuncio de parte de la cantante, y finalmente se confirmó que la estrella llegará por primera vez al país.

La venta de entradas tuvo este lunes una preventa para clientes de Banco Patagonia con hasta 6 cuotas sin interés, y se agotaron rápidamente; en apenas una hora y media volaron los 20 mil tickets que se habían dispuesto.

¿Cuándo arranca la venta de entradas para Taylor Swift?

La venta general con todos los medios de pago será a partir este martes a las 10 de la mañana. Las localidades se pueden conseguir a través de allaccess.com.ar. Las entradas parten desde los $16 mil y trepan hasta los $75 mil, en cifras poco accesibles para un bolsillo medio.

Sin título-1.jpg Taylor Swift: precios poco accesibles.

El comunicado oficial advierte: "Los tickets que no sean comprados en Allaccess serán inhabilitados para el ingreso a los shows en River Plate"

La gira internacional comenzará el 24 de agosto con tres fechas en la Ciudad de México. Luego, tras los dos conciertos en el estadio de River, las presentaciones continuarán en Brasil con un show el 18 de noviembre en Río de Janeiro y otros dos (el 25 y 26 de ese mes) en San Pablo.

En todas las fechas de América Latina, Taylor Swift contará con la cantante norteamericana Sabrina Carpenter como invitada especial.

En redes sociales ya hay varios fanáticos que comparten que ya están logueados para entrar en la fila virtual lo antes posible y ver si tienen más chances de conseguir un ticket.

Por su parte, Taylor Swift realizará su debut como directora de cine a partir de un guion original escrito por ella que será producido por Searchlight Pictures.

La estrella ya había presentado en septiembre pasado en el Festival de Cine de Toronto un corto de 14 minutos filmado en 35 milímetros, titulado "All Too Well".

"Es una alegría genuina y un privilegio poder colaborar con Taylor y embarcarnos con ella en este nuevo y emocionante viaje creativo", dijeron los presidentes de Searchlight David Greenbaum y Matthew Greenfield en un comunicado anunciando la novedad.

Los detalles del argumento de la próxima película aún no se difundieron.

Swift había mencionado en el Festival de Toronto que las cineastas que la habían inspirado a lanzarse hacia el séptimo arte son Nora Ephron, Chloe Zhao y Greta Gerwig.

Anteriormente, la cantante también dirigió videoclips de sus temas "The Man", "Cardigan" y "Willow".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

París recibirá la gala de los MTV EMA 2023 el 5 de noviembre

La gala de los premios MTV EMA (Europe Music Awards) 2023 ya tiene fecha y lugar de celebración: será el próximo 5 de noviembre en París, anunció este jueves la cadena de televisión MTV que organiza anualmente esta cita clave de la música popular global.

Será la segunda vez que la capital francesa acoja esta gala, la primera fue en 1995.

"París es una ciudad rica en cultura, célebre en todo el mundo por su increíble música, arte y moda y en el espectáculo de este año reuniremos a grandes talentos a nivel local y mundial", avanzó Bruce Gillmer, directivo de la cadena, en declaraciones recogidas en un comunicado.

La edición de 2022 tuvo lugar en Düsselforf (Alemania), presentada por la cantante Rita Ora y el cineasta Taika Waititi y consagró a Taylor Swift con cuatro premios, entre ellos mejor artista y mejor vídeo del año y a Bad Gyal como mejor artista española.