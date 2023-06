Taylor Swift hará dos shows en River: cuándo salen a la venta las entradas

En las últimas horas, circulaban numerosas especulaciones en redes sociales respecto a un inminente anuncio de parte de la cantante, y finalmente esto se confirmó a través de un comunicado de prensa en lo que será su primera visita al país, algo que hizo que su nombre se convirtiera en tendencia en redes sociales.

770df759-7e7b-4516-8f39-68756fdd3ebb-1920x720-aa-12.png Taylor Swift contará con la cantante Sabrina Carpenter como invitada especial.

Según se anunció, las entradas para ambos shows estarán a la venta para clientes de un banco a partir del lunes a las 10 de la mañana y por 24 horas (o hasta agotar stock, lo que suceda primero), en tanto que la venta general comenzará el martes 6 de junio a las 10.

La gira internacional comenzará el 24 de agosto con tres fechas en la Ciudad de México. Luego, tras los dos conciertos en el estadio de River, las presentaciones continuarán en Brasil con un show el 18 de noviembre en Río de Janeiro y otros dos (el 25 y 26 de ese mes) en San Pablo.

En todas las fechas de América Latina, Taylor Swift contará con la cantante norteamericana Sabrina Carpenter como invitada especial.

JCCK43HBVFHDDIP2YML6JSEVUM.jpg La gira internacional comenzará el 24 de agosto.

Cuándo y dónde comprar las entradas para Taylor Swift

Argentina a partir del 5 de junio a las 10:00am (hora local), los clientes de Banco Patagonia podrán adquirir los tickets en preventa durante 24 horas (o hasta agotar stock, lo que suceda primero). La venta general comenzará el 6 de junio a las 10:00am (hora local), hasta agotar stock.

Durante la preventa y la venta general de Banco Patagonia, los clientes podrán adquirir los tickets con hasta 6 cuotas sin interés. Esta a través de la web oficial de Ticketek.

FxoefCFWwAA39Ks.jpg Las ubicaciones para los recitales de Taylor Swift en Argentina.

Precios del show de Taylor Swift en River Plate

Campo delantero $75000 + Service Charge

Campo Trasero $40000 + Service Charge

Platea Preferencial $85000 + Service Charge

Platea Pref. Visión Lateral $75000 + Service Charge

Platea Alta $45000 + Service Charge

Sivori Media $50000 + Service Charge

Sivori Alta $30000 + Service Charge

Centenario Media Visión Restringida $19000 + Service Charge

Centenario Alta Visión Restringida $160000 + Service Charge

Paquetes VIP

Karma is My Boyfriend $155000

It's A Love Story $85000

It's Been A Long Time Coming $175000

...ready for it $95000

I Remember It All Too Well $105000

We Never Go Out of Style $67500