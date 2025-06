La China Suárez esta insegura con Wanda Nara

"Estaban charlando y hubo alguien ahí que me pasó un poco de data, que estuvo escuchando la conversación. Pasaron por todos los temas, y ella se mostró muy abierta" reveló la panelista.

La nueva integrante en el panel de “angelitas” detalló los temas de la charla. Hablaron .dijo- “De todo. El auto, el Lamborghini rosa. Ella todo el tiempo, por lo que me decían, demostraba inseguridad, hablaba mucho de Wanda (Nara). Y Mauro le decía que no se enganche, que no la siga, que se quede tranquila. También dijo que no le importaba el Lamborghini porque puedo tener un montón”.

Según contó Luciana Elbusto, a las personas se acercaron a la Eugenia Suárez para elogiarle a sus hijos ella les respondía “Sí, hago hijos muy lindos'”.

Además, la nueva panelista de "LAM" sostuvo que Spor Kulübü -delantero del Galatasaray- jugaba con los hijos de su pareja y les preguntaba si lo querían “Parece que los nenes todavía recuerdan a Rusherking -el músico, ex de la actriz- entonces Mauro, a propósito, les preguntaba a quién querés más y los chicaneaba” y agregó "Estaba muy seguro de su paternidad, decía que era buen padre. Dijo: 'mientras Wanda hacía negocios en un sillón, yo les enseñé a nadar, les enseñé a andar en bicicleta'".