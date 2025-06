Nazarena Vélez confesó cómo enfrenta sus momentos de depresión

"Tengo una tendencia al irme para abajo. Y todos los días trabajo para estar bien. Hago de todo para superarlo: desde ponerme música a ir a darme una ducha cuando me enrosco mucho con algo... Tuve que trabajar mucho para salir de la oscuridad", confesó Nazarena, en primera persona, en una entrevista para Clarín.

"Tuve que trabajar mucho para salir de la depresión. Y siento que, más allá de estar acompañado con profesionales, tiene que ser una decisión de uno. Tiene que ser una decisión de uno lo que me va a pasar a mí anímicamente en el día de hoy y cómo me voy a tomar todo lo que va a pasar, desde el laburo a no tener guita, a tener un familiar enfermo. la clave está en como yo lo tomo y qué hago con eso".

"Tomé un montón de cosas... Todo lo que te puedas imaginar, yo lo hice. Desde Biodecodificación, alinearme los chacras... Lo que sentía que podía ser bueno lo hice. Y, en el día a día, capáz que entro en un ataque de llanto porque recuerdo algo, porque algo me angustia. Y me tomo ese tiempo para llorar", reconoció, Vélez.

EL MÉTODO DE NAZARENA

"Para salir adelante, me lavo la cara, me pongo la música que me hace bien, prendo un sahumerio... Me genero un clima que me levante. En un momento de mi vida me di cuenta de que era muy triste vivir conmigo, que era muy triste para mis hijos", confió Nazarena, con total honestidad.

nazarena-velez-con-sus-hijos-1878457.jpg NAZARENA VÉLEZ ES MAMÁ DE 3 HIJOS Y ABUELA DE 1 NIETO

"Te juro que era un bajón estar al lado mío... Yo vivía en pijama, llorando, angustiada. Sin ganas, sin encontrar un motivo teniendo 3 creaturas sanas, hermosas, que son el pilar de mi vida. Y, de repente me encontraba en una oscuridad que mis hijos no merecían, mis viejos no merecían y yo, tampoco".

"Me di cuenta, en un momento de mi vida, que soy excelente consejera. De amiga soy un 10. Tenés un quilombo, me llamás y yo te aconsejo como la aconsejo a mi hija, a mi hermana, desde el amor profundo. El poner a pensar que es lo mejor de lo que me estás contando. Y no era así conmigo...", reflexionó, Vélez.

"Yo me auto aconsejaba horrible, me hablaba horrible. Todo era feo hasta que dije ´ey, empezá a hablarte con amor, empezá a aconsejarte como lo hacés con tus hijos´. Yo siempre lo pensaba desde la maternidad. Si el pilar de la casa que soy yo está mal, es imposible. Si no es un haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago".