"Las claves son cosas que les he dicho hace unos cinco o seis años, ya sabes. Pero también habrá cambios, muchas cosas añadidas", aseguró.

Incluso, el escritor estadounidense admitió que el proceso creativo para culminar su obra maestra le está llevando mucho más tiempo del esperado: "Parte de la desviación, por supuesto, se debe a que he sido muy lento con los libros. Debería haber terminado esto hace cuatro años y, si lo hubiese hecho, tal vez estaríamos contando una historia diferente aquí".

Pese a esta autocrítica, GRRM considera inevitable que la adaptación tome su propio rumbo como sucedió en Lo que el Viento se Llevó (Gone with the Wind, 1939): " Son dos variaciones de la misma historia, o una historia similar, y es lo que pasa cada vez que se adapta algo. '¿Cuántos hijos tuvo Escarlata O'Hara?' ¿Sabes la respuesta a eso?".

ADEMÁS:

