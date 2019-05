Entre los ancestros de Chistorpher Catesby Harington –el nombre real de “Kit”- hay una descendiente directa del rey Carlos II de Inglaterra (1630-1685) que es su abuela, Lavender Cecilia Denny, fallecida en 1982, que tenía a su vez una línea sucesoria directa con los barones Harington.

El más conocido de estos lores fue John Harington (1560-1612), que era cortesano de la reina Elizabeth I (o Isabel I, 1558-1603), y es considerado el inventor del wáter closet de válvula, es decir del inodoro. Lord Harington instaló el primero de estos dispositivos en el palacio de Richmond, morada preferida de la soberana, conocida también como “la Reina Virgen”.

ADEMÁS:

Por su parte, Kit nació en 1986 y desde joven se manifestó comunicador, por lo que debió optar entre la actuación y el periodismo. Con su elección bien en claro.estudió en la Royal Central School of Speech and Drama y de allí fue directo al casting que cambiaría su vida en 2010: el de Game of Thrones.

Además de interpretar a Jon Snow, Harington ha prestado su voz a Sir Gadabout en el telefilm animado Zog: Dragones y Heroínas (2018); y a otro domador de dragones, Eret, en las secuelas Cómo Entrenar a tu Dragón 2 y 3 (2014-2019), así como al gladiador Milo en Pompeya (Pompeii, 2014).

Además, fue productor y actor en la miniserie Gunpowder (2017) que relata la vida del revolucionario británico Guy Fawkes.