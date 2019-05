Game of Thrones: los memes sobre el decepcionante final no paran

Después de una década al aire, la saga de Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin ha llegado a su final. Y, a diferencia de temporadas previas, la mayoría está disgustado con este desenlace

Una enorme decepción. Eso es lo que se percibe cuando se recorren las redes sociales en búsqueda de las sensaciones que dejó el final de Game of Thrones. Claro que no faltan aquellos que argumenten (y muy bien) su apoyo a este desenlace, pero son una minoría. El sentimiento general es que la serie que ideó las mejores traiciones, y se destacó por su incorrección política, se traicionó a sí misma. Y no existe mejor manera que el humor para demostrar el desencanto. ¿El más apuntado en la comunidad "memera"? El inesperado (¿?) heredero al trono. Te compartimos los más divertidos: